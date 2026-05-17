Após ser decisivo no empate com o Palmeiras, Otávio valoriza ponto conquistado pelo Cruzeiro

Após ter sido importante no empate do Cruzeiro diante do Palmeiras em 1 a 1, na Arena Crefisa Barueri, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Goleiro Otávio valorizou o ponto conquistado fora de casa e celebrou sequência no gol do time mineiro.

Aos 15 minutos do segundo tempo, após bate e rebate em escanteio cobrado por Andreas Pereira, Otávio foi obrigado a fazer uma grande defesa na finalização de bicicleta de Gustavo Gómez, impedindo o líder Palmeiras de fazer 2 a 1.

"Primeiramente, um ponto aqui muito importante, Palmeiras líder do campeonato. Esse ponto é importantíssimo para nossa sequência, para a gente subir cada vez mais na tabela. Falando da sequência, a gente tem mais um grande jogo para fazer terça-feira, o tempo que tiver para recuperar, para descansar e para preparar de novo, que a gente tem um grande jogo e precisa da vitória mais uma vez.", disse.

"Cada vez mais confiante e mais tranquilo para jogar, agradecer ao Cruzeiro e ao staff que vem passando essa tranquilidade também" , completou.

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Situação do Cruzeiro no Brasileirão

Com o empate, o Cruzeiro chegou aos 20 pontos e alcançou a 12ª posição do Campeonato Brasileiro.

Próximo jogo

Jogo: Boca Juniors x Cruzeiro (5ª rodada da Copa Libertadores)

Data e hora: 19/05 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: La Bombonera, em Buenos Aires, na Argentina