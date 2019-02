No Instagram, Thiago Neves brinca com tragédia de Brumadinho

O meia Thiago Neves usou seu Instagram, nesta segunda-feira, para alfinetar o Atlético e seus torcedores. No entanto, junto com isso, ele acertou várias pessoas que estão sofrendo com perdas de parentes em um estado que chora a lama derramada.

Nos stories do Instagram, o jogador usou uma foto da frente da Cidade do Galo para “brincar”. “Barragem que já caiu uma vez assusta moradores de Vespasiano e região. Atenção ‘ai’ pessoal”, postou o atleta seguido de emojis de risadas.

A reportagem da Gazeta Esportiva assim que viu a fotografia printou, percebendo, sobretudo, que se tratava do perfil verificado do atleta. Pouco depois, o stories foi apagado.

A “brincadeira” de Thiago Neves acontece justamente dias depois do Atlético, em seu uniforme de jogo, colocar em local de destaque uma homenagem pelo trabalho do Corpo de Bombeiros em Brumadinho. Procurada pela reportagem, a assessoria do clube evitou polêmicas, mas lamentou o caso. “Não brincamos com tragédia. Estamos preocupados em ajudar”, respondeu o diretor de comunicação Domenico Bhering.

A reportagem da Gazeta Esportiva tentou contato com a assessoria de imprensa do Cruzeiro, mas as ligações não foram atendidas tampouco as mensagens via WhatsApp respondidas.

Thiago Neves se arrepende

Diante das várias manifestações contrárias a publicação do jogador, o meia Thiago Neves mostrou arrependimento no mesmo que espaço utilizado anteriormente. “Galera, peço sinceras desculpas pela infelicidade do último story que fiz. Na intenção de brincar com o rival, não percebi naquele momento que estava excedendo os limites e que isso poderia chatear tanta gente. Quando tudo aconteceu, nos sensibilizamos imensamente com a tragédia e buscamos todas as formas de ajudar p/ minimizar os danos irreparáveis, causados em Brumadinho. Hoje errei, e fica aqui meu pedido de perdão pela postagem de mau gosto”.