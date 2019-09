“Muita mudança para uma decisão”, diz Neves sobre time de Ceni

Com uma nova derrota diante do Internacional, o Cruzeiro foi eliminado na semifinal da Copa do Brasil durante a noite desta quarta-feira, no Estádio Beira-Rio. Na visão do meia-campista Thiago Neves, o time comandado por Rogério Ceni não entrou em campo com a formação ideal.

“É claro que queríamos ganhar e o time jogou bem. Os jogadores que entraram jogaram bem, mas é muita mudança para uma decisão, para uma semifinal de Copa do Brasil. Acho que a equipe sentiu um pouco a falta de entrosamento”, declarou o meia cruzeirense.

Na primeira partida, disputada no Estádio do Mineirão, o Internacional bateu o Cruzeiro por 1 a 0. Na noite desta quarta, apoiado em peso por sua torcida no Estádio Beira-Rio, o time colorado contou com gols de Paolo Guerrero (2) e Edenílson para ganhar por 3 a 0.

“Era uma partida diferente e tivemos que nos adaptar a um novo esquema. Na minha opinião, você querer mudar dois, três jogadores fora de casa é muita coisa, ainda mais em um time que já vem formado. Então, improvisar jogadores é difícil, principalmente que não vêm jogando”, afirmou.

Na outra semifinal, também disputada na noite desta quarta-feira, o Athletico-PR eliminou o Grêmio nas cobranças de pênalti após ganhar por 2 a 0. As finais entre o time paranaense e o Internacional estão marcadas para os dias 11 e 18 de setembro e os mandos de campo serão definidos pela CBF por sorteio nesta quinta-feira.