Maurício sobre primeiro gol pelo Cruzeiro: ‘sensação inexplicável’

Às vésperas do jogo de volta contra o Internacional pela Copa do Brasil, o Cruzeiro recebeu, neste domingo, o Vasco. Querendo espantar o fantasma do rebaixamento, Rogério Ceni escalou seus os titulares para esse confronto, mas os três pontos vieram dos pés de um herói improvável, o meia Maurício, de 18 anos. O jogador falou sobre a emoção de marcar seu primeiro gol pela Raposa.

“É uma sensação inexplicável. Fazer meu primeiro gol na frente da nossa torcida me proporcionou um momento de extrema felicidade e eu vou lutar para que isso aconteça com mais frequência. Ainda mais porque nós precisávamos dos três pontos para se afastar da zona de rebaixamento”, pontuou.

Quando saiu do banco de reservas, Maurício foi o substituto de ninguém menos que Thiago Neves. O meio-campista cumpriu seu papel, fez um gol e revelou que havia prometido balançar as redes para um companheiro de equipe. “Eu falei para o Fred que eu faria um gol e comemoraria com ele. Dito e feito”, completou.

Por fim, o jovem agradeceu ao comandante Rogério Ceni pela oportunidade de entrar em campo. “Eu só tenho a agradecer. Ele tem me ajudado muito. É um treinador que cobra demais, mas eu tenho certeza que isso me fará ser um atleta mais completo”, finalizou.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com