Matheus Pereira marca, e Cruzeiro bate Barcelona na estreia da Libertadores

Na noite desta terça-feira, com gol de Matheus Pereira, o Cruzeiro venceu o Barcelona por 1 a 0, pela primeira rodada da Copa Libertadores, em Guayaquil.

🕘 Fim de jogo e 𝙀𝙎𝙏𝙍𝙀𝙄𝘼 𝘾𝙊𝙈 𝙑𝙄𝙏𝙊́𝙍𝙄𝘼!!! 🦊💙 FORA DE CASA, O CRUZEIRO DERROTA O BARCELONA, POR 1 A 0, E COMEÇA A CONMEBOL LIBERTADORES COM 3 PONTOS!! VAMOOSSS!!!! ⚽️ MATHEUS PEREIRA MARCOU O GOL CELESTE! 📸 @ggaleixo / Cruzeiro 🔷 #BSCxCRU | 0-1 |… pic.twitter.com/aP79jt4JL2 — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) April 8, 2026

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Situação da tabela

Com o resultado, o Cruzeiro faz seus primeiros três pontos no Grupo D do torneio continental. O Barcelona de Guayaquil, por sua vez, continua zerado.

📋 Resumo do jogo

🔴🟡 BARCELONA-EQU 0 X 1 CRUZEIRO 🔵⚪

🏆 Competição: Copa Libertadores da América - Rodada 1 (Grupo D)

🏟️ Local: Estádio Monumental Banco Pichincha, Guayaquil (EQU)

📅 Data: 7 de abril de 2026 (terça-feira)

⏰ Horário: 21h (de Brasília)

Gols

⚽ Matheus Pereira, aos 8' do 2ºT (Cruzeiro)

Como foi o jogo

Aos oito minutos do segundo tempo, Fagner recebeu pela direita e cruzou para a área. De cabeça, Matheus Pereira apareceu para fazer o gol da vitória do Cruzeiro. Apesar da pressão dos donos, o time brasileiro conseguiu sustentar o resultado.

Próximos jogos

🔴🟡 Barcelona-EQU 🟡🔴

⚔️ Jogo: Barcelona-EQU x Leones del Norte

🏆 Competição: Campeonato Equatoriano - Rodada 8

📅 Data: 10 de abril de 2026 (sexta-feira)

⏰ Horário: 21h (de Brasília)

🏟️ Local: Estádio Monumental Banco Pichincha, Guayaquil (EQU)

🔵⚪ Cruzeiro ⚪🔵

⚔️ Jogo: Cruzeiro x Red Bull Bragantino

🏆 Competição: Brasileirão Série A - Rodada 11

📅 Data: 12 de abril de 2026 (domingo)

⏰ Horário: 18h30 (de Brasília)

🏟️ Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)