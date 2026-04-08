Matheus Pereira marca, e Cruzeiro bate Barcelona na estreia da Libertadores

Na noite desta terça-feira, com gol de Matheus Pereira, o Cruzeiro venceu o Barcelona por 1 a 0, pela primeira rodada da Copa Libertadores, em Guayaquil.
🕘 Fim de jogo e 𝙀𝙎𝙏𝙍𝙀𝙄𝘼 𝘾𝙊𝙈 𝙑𝙄𝙏𝙊́𝙍𝙄𝘼!!! 🦊💙
FORA DE CASA, O CRUZEIRO DERROTA O BARCELONA, POR 1 A 0, E COMEÇA A CONMEBOL LIBERTADORES COM 3 PONTOS!! VAMOOSSS!!!!
⚽️ MATHEUS PEREIRA MARCOU O GOL CELESTE!
📸 @ggaleixo / Cruzeiro
🔷 #BSCxCRU | 0-1 |… pic.twitter.com/aP79jt4JL2
— Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) April 8, 2026
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Situação da tabela
Com o resultado, o Cruzeiro faz seus primeiros três pontos no Grupo D do torneio continental. O Barcelona de Guayaquil, por sua vez, continua zerado.
📋 Resumo do jogo
🔴🟡BARCELONA-EQU 0 X 1 CRUZEIRO🔵⚪
🏆 Competição: Copa Libertadores da América - Rodada 1 (Grupo D)
🏟️ Local: Estádio Monumental Banco Pichincha, Guayaquil (EQU)
📅 Data: 7 de abril de 2026 (terça-feira)
⏰ Horário: 21h (de Brasília)
Gols
- ⚽ Matheus Pereira, aos 8' do 2ºT (Cruzeiro)
Como foi o jogo
Aos oito minutos do segundo tempo, Fagner recebeu pela direita e cruzou para a área. De cabeça, Matheus Pereira apareceu para fazer o gol da vitória do Cruzeiro. Apesar da pressão dos donos, o time brasileiro conseguiu sustentar o resultado.
Próximos jogos
🔴🟡Barcelona-EQU🟡🔴
⚔️ Jogo: Barcelona-EQU x Leones del Norte
🏆 Competição: Campeonato Equatoriano - Rodada 8
📅 Data: 10 de abril de 2026 (sexta-feira)
⏰ Horário: 21h (de Brasília)
🏟️ Local: Estádio Monumental Banco Pichincha, Guayaquil (EQU)
🔵⚪Cruzeiro⚪🔵
⚔️ Jogo: Cruzeiro x Red Bull Bragantino
🏆 Competição: Brasileirão Série A - Rodada 11
📅 Data: 12 de abril de 2026 (domingo)
⏰ Horário: 18h30 (de Brasília)
🏟️ Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)