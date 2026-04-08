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Matheus Pereira marca, e Cruzeiro bate Barcelona na estreia da Libertadores

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Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 07/04/2026 às 23:11

Na noite desta terça-feira, com gol de Matheus Pereira, o Cruzeiro venceu o Barcelona por 1 a 0, pela primeira rodada da Copa Libertadores, em Guayaquil. 

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Situação da tabela

Com o resultado, o Cruzeiro faz seus primeiros três pontos no Grupo D do torneio continental. O Barcelona de Guayaquil, por sua vez, continua zerado.

📋 Resumo do jogo 

🔴🟡BARCELONA-EQU 0 X 1 CRUZEIRO🔵⚪

🏆 Competição: Copa Libertadores da América - Rodada 1 (Grupo D)
🏟️ Local: Estádio Monumental Banco Pichincha, Guayaquil (EQU)
📅 Data: 7 de abril de 2026 (terça-feira)
Horário: 21h (de Brasília)

Gols

  • ⚽ Matheus Pereira, aos 8' do 2ºT (Cruzeiro)

Como foi o jogo 

Aos oito minutos do segundo tempo, Fagner recebeu pela direita e cruzou para a área. De cabeça, Matheus Pereira apareceu para fazer o gol da vitória do Cruzeiro. Apesar da pressão dos donos, o time brasileiro conseguiu sustentar o resultado.

Próximos jogos

🔴🟡Barcelona-EQU🟡🔴

⚔️ Jogo: Barcelona-EQU x Leones del Norte
🏆 Competição: Campeonato Equatoriano - Rodada 8
📅 Data: 10 de abril de 2026 (sexta-feira)
Horário: 21h (de Brasília)
🏟️ Local: Estádio Monumental Banco Pichincha, Guayaquil (EQU)

🔵⚪Cruzeiro⚪🔵

⚔️ Jogo: Cruzeiro x Red Bull Bragantino
🏆 Competição: Brasileirão Série A - Rodada 11
📅 Data: 12 de abril de 2026 (domingo)
Horário: 18h30 (de Brasília)
🏟️ Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)

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