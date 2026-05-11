Matheus Henrique sofre contusão pulmonar e vira desfalque no Cruzeiro

O Cruzeiro ganhou um desfalque importante na vitória sobre o Bahia no último sábado. Matheus Henrique sofreu uma pancada durante o confronto e, após duas baterias de exames, teve confirmada uma contusão pulmonar.

O meio-campista permanecerá em repouso até a recuperação da lesão e do quadro de dores na região do trauma. Sendo assim, ele desfalcará a equipe de Artur Jorge nos próximos compromissos da Raposa.

A pancada aconteceu no final da primeira etapa, quando Matheus Henrique sofreu uma forte entrada de Everaldo, que acertou a região torácica do meio-campista. Ele prontamente caiu no chão após o choque e não teve condições de permanecer em campo, dando lugar a Kaique Kenji para o segundo tempo.

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Outros Desfalques

Além de Matheus Henrique, o Cruzeiro segue com os desfalques de Bruno Rodrigues (edema muscular), Cássio (lesão multiligamentar no joelho esquerdo) e Kauã Prates (lesão muscular na região anterior da coxa direita).

O Cruzeiro informa que o atleta Matheus Henrique repetiu os exames, nesta segunda-feira, no Hospital Orizonti, devido ao trauma sofrido na partida contra o Bahia, no último sábado. As avaliações confirmaram o diagnóstico de contusão pulmonar. A indicação para o caso é de… pic.twitter.com/MRfPcjwyEj — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) May 11, 2026

Próximo jogo

Cruzeiro x Goiás (quinta fase da Copa do Brasil)

Data e horário: 12/05 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG)