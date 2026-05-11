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Matheus Henrique sofre contusão pulmonar e vira desfalque no Cruzeiro

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Foto: Celo Gil/Cruzeiro
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 11/05/2026 às 18:18

O Cruzeiro ganhou um desfalque importante na vitória sobre o Bahia no último sábado. Matheus Henrique sofreu uma pancada durante o confronto e, após duas baterias de exames, teve confirmada uma contusão pulmonar.

O meio-campista permanecerá em repouso até a recuperação da lesão e do quadro de dores na região do trauma. Sendo assim, ele desfalcará a equipe de Artur Jorge nos próximos compromissos da Raposa.

A pancada aconteceu no final da primeira etapa, quando Matheus Henrique sofreu uma forte entrada de Everaldo, que acertou a região torácica do meio-campista. Ele prontamente caiu no chão após o choque e não teve condições de permanecer em campo, dando lugar a Kaique Kenji para o segundo tempo.

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Outros Desfalques

Além de Matheus Henrique, o Cruzeiro segue com os desfalques de Bruno Rodrigues (edema muscular), Cássio (lesão multiligamentar no joelho esquerdo) e Kauã Prates (lesão muscular na região anterior da coxa direita).

Próximo jogo

Cruzeiro x Goiás (quinta fase da Copa do Brasil)
Data e horário: 12/05 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília)
Local: Estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

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