Marcelo Moreno treina com todo elenco do Cruzeiro e vive expectativa de estreia

O elenco do Cruzeiro retornou nesta terça-feira aos treinos após um período de dois dias de descanso. Na atividade comandada pelo técnico Adilson Batista, o atacante Marcelo Moreno conseguiu treinar pela primeira vez com todos os atletas.

Na semana passada, o reforço cruzeirense já havia ido a campo, mas os atletas que atuaram contra o Tombense não estavam presentes. Fica a expectativa se Marcelo Moreno estará à disposição para enfrentar o Uberlândia no domingo, no estádio do Mineirão, pela sétima rodada do Estadual.

“Depois desses dois dias de descanso, vamos pegar firme nessa sequência e voltar às vitórias. Temos tudo para melhorar e vamos melhorar”, disse o lateral-esquerdo João Lucas.

Derrotado pelo Tombense na última apresentação, o Cruzeiro amarga um momento instável na temporada, tanto que acumula quatro partidas sem vencer. No Mineiro, o time é apenas o quinto colocado, com 11 pontos, atrás de Tombense (14), América (14), Caldense (13) e Atlético-MG (11).

