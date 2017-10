Mano revela contato de Mattos e diz que optou pela continuidade no trabalho

A novela terminou. Nesta sexta-feira o técnico Mano Menezes e o Cruzeiro finalizaram o acerto para mais duas temporadas do treinador e o clube. O comandante e sua comissão técnica receberam uma valorização salarial – algo que já era esperado sobretudo após o título da Copa do Brasil – e uma promessa de reforços para as competições de 2018.

Em sua primeira entrevista coletiva após a renovação de contrato, o técnico Mano Menezes revelou que recebeu sim um contato do diretor de futebol do Palmeiras, Alexandre Mattos, mas, na época, disse que primeiro queria conversar com a nova diretoria da Raposa.

“Recebi sim a ligação do Alexandre (Mattos, diretor de futebol do Palmeiras). A nova direção do Cruzeiro também recebeu o contato dele. Houve, então, um posicionamento oficial. Naquele momento eu falei com ele o que já havia falado com vocês, que primeiro sentaria com as pessoas do Cruzeiro, trataria das coisas que achávamos que deveriam ser tratadas e que depois, se fosse o caso, poderíamos negociar. Isso não aconteceu, porque decidi ficar no Cruzeiro”, destacou o técnico.

Na última semana, o nome de Mano Menezes foi diretamente ligado ao Palmeiras, com informações de que ele já estaria fechado com o clube paulista. O técnico, no entanto, reforça que desde o primeiro momento disse que conversaria com a nova diretoria do Cruzeiro.

“As vezes, com esse turbilhão de informações que nós sempre estamos envolvidos, as pessoas esquecem de prestar tenção naquilo que a gente fala. Eu disse desde o primeiro minuto que a minha preferência era seguir no Cruzeiro e continuar o trabalho. O que tornou as coisas mais turbulentas foi o momento um pouco complicado da diretoria, mas eu continuei pensando a mesma coisa. Para o técnico, a continuidade é importante. Não se pode continuar sempre, eu sei, mas era a intenção das duas partes. E nós já tínhamos iniciado um trabalho difícil, montado uma equipe, que teve a oportunidade de conquistar a Copa do Brasil, então, era importante dar continuidade a isso”, finalizou.