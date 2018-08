Mano ressalta “peso” de triunfo e diz que foi um dos melhores jogos em sua gestão

O Cruzeiro venceu o Flamengo, por 2 a 0, na noite desta quarta-feira, em duelo válido pela ida das oitavas de final da Copa Libertadores. Foi a primeira vitória da Raposa no novo Maracanã, algo que fez o treinador Mano Menezes valorizar muito o resultado.

“O peso é significativo. É a maior competição do continente. Nós nos cruzamos porque assim o sorteio quis. É sempre muito duro cruzar com uma equipe do mesmo país. Acho muito difícil e envolve muita coisa. Acho que o Cruzeiro fez uma grande atuação, atuação contra um grande adversário. Pela primeira vez, vence no novo Maracanã. Isso dá ideia do quanto é difícil vencer aqui. Início muito bom de jogo, nos deu uma vantagem. Certamente, viria acompanhado de sofrimento depois. A gente se postou bem, defendeu bem, uma característica nossa. E o final, depois do 2 a 0, nos últimos minutos, era natural que tivéssemos mais espaços. Não podemos querer tudo de uma vez. O Flamengo criou oportunidades, também poderia fazer um gol na gente. Vai ter um jogo no Mineirão e teremos que jogar nesse nível para ir às quartas de final”, destacou o treinador que elogiou o meia Thiago Neves, que marcou o segundo gol da noite.

“A questão do Thiago vem da crença que tínhamos e dissemos a ele que o trabalho o traria de volta. É um Thiago mais decisivo, participativo. A recompensa vem. A gente acredita muito nesses jogadores, porque eles nos ensinaram a acreditar neles. Eles escreveram a trajetória e mostraram que, em momentos assim, são decisivos. A gente acredita muito em todos eles e tem certeza que eles podem render muito ainda pelo Cruzeiro”, acrescentou.

O Cruzeiro dominou o Flamengo em boa parte do jogo, soube fazer o resultado positivo e tem grande vantagem para decidir dentro do Mineirão. O técnico Mano Menezes ressaltou que o duelo contra o Rubro-Negro foi um dos melhores que sua equipe fez em todo o seu tempo à frente do grupo azul.

“Foi uma das melhores atuações da temporada sim. A gente fez a final do Mineiro, tendo que reverter uma situação. A gente fez o jogo da La U, que foi um jogo extraordinário. Muita gente acha que a vitória veio pela diferença numérica, mas 11 contra 11 já estava 3 a 0. Teve o jogo em São Januário. Estamos chegando ao ponto que a equipe tem que estar para essa reta de Copa do Brasil. São jogos duros, decisivos e precisamos desse nível de concentração. Na quarta-feira que vem, tenho certeza que será possível. Na volta contra o Flamengo, também acho que será possível. No Campeonato Brasileiro, a coisa vai um pouco mais devagar, porque as horas seguintes são de relaxamento”, finalizou.

O Cruzeiro segue no Rio de Janeiro agora. No domingo, a equipe enfrenta o Flamengo novamente, desta vez pelo Campeonato Brasileiro. Para este jogo, o técnico Mano Menezes já confirmou que vai alterar a equipe titular, pois na próxima quarta-feira a Raposa decide sua vida dentro da Copa do Brasil, contra o Santos.