Mano pede atacante velocista e Cruzeiro estuda contratação de Keno

Campeão da Copa do Brasil por duas vezes seguidas, o Cruzeiro já está a todo vapor com o planejamento para 2019. O objetivo é seguir conquistando grandes títulos. Para isso, o técnico Mano Menezes fez alguns pedidos e a diretoria celeste estuda as possibilidades.

Uma das solicitações de Mano Menezes foi à contratação de um atacante de lado de campo. O treinador quer um jogador rápido, com habilidade, estilo de Alisson que deixou a agremiação mineira rumo ao Grêmio. Num primeiro momento, Pedro Rocha teve seu nome ventilado, mas as negociações não tiveram sequência. Esse, no entanto, ainda está em pauta na Toca da Raposa II.

A Gazeta Esportiva apurou outro nome que o Cruzeiro estuda as possibilidades para a contratação. O ex-palmeirense Keno é o nome da vez na Toca da Raposa II. O atleta está no Pyramids FC, do Egito, e vive bom momento. Há alguns dias, o atacante fez gol e deu assistência na vitória de sua equipe.

O negócio é complicado para a Raposa. Embora o time celeste tenha garantido uma boa quantia financeira, com a conquista da Copa do Brasil, que rendeu mais de R$ 60 milhões, Keno é um dos principais nomes do clube egípcio. Em junho de 2018, o jogador trocou o Palmeiras pelo Pyramids FC, por cerca de R$ 37,8 milhões, se tornando a quinta maior venda do Palmeiras na história.

No mês seguinte a contratação, no entanto, o clube egípcio informou que recebeu uma oferta pelo craque e negociava a saída dele, algo que não aconteceu. Além disso, a direção do Pyramids tinha decidido cortar investimentos.

Em outubro, Keno recebeu uma nova proposta, desta vez do futebol chinês, pelo valor de R$ 73 milhões. O negócio não teve andamento.