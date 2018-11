Mano cria mini lista para contratações e coloca prioridades

Com a taça da Copa do Brasil garantida, o Cruzeiro já pensa nas competições de 2019. E para isso, o técnico Mano Menezes vai querer contratações para reforçar o seu já forte elenco. Ele definiu algumas prioridades.

A Gazeta Esportiva apurou que o treinador entregou a diretoria do clube, mais especificamente ao vice-presidente Itair Machado, uma lista de prioridades para a próxima temporada. Entre elas, está a ala.

O técnico pediu dois laterais à diretoria. Ambos vão disputar posições com Edilson, na direita, e Egídio, na esquerda. O pedido de Mano se explica pela temporada 2018.

Os dois jogadores reservas de Edilson e Egídio não foram bem na temporada. Na direita, Ezequiel não conta com apoio do treinador, tampouco tem o carinho do torcedor cruzeirense. Do outro lado, Marcelo Hermes está na mesma situação, pois, nas vezes que foi acionado, não conseguiu render o esperado.

Existem outras duas posições que o treinador definiu como prioridades para a temporada seguinte. Na armação, o técnico quer um meia que entre na área e consiga finalizar. Além disso, há uma expectativa de contratar um atacante de beirada de campo, para trabalhar com velocidade. Conforme adiantado pela Gazeta, o nome de Pedro Rocha não deixou a pauta cruzeirense e Keno teve seu nome citado pelos lados da Toca da Raposa II.