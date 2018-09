Mano confirma Fred para domingo e dá ponto final em briga com o Verdão

O Cruzeiro volta a enfrentar o Palmeiras, neste domingo, em São Paulo, às 11h (de Brasília), em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. Para o confronto, a Raposa terá o retorno de Fred.

O atacante está longe dos gramados desde janeiro, quando se contundiu gravemente em uma disputa de bola com um zagueiro do Tupi, em partida válida pelo Campeonato Mineiro. O atleta precisou passar por cirurgia e somente agora retorna aos gramados.

Sua presença está confirmada no banco de reservas. É provável que ele entre durante o jogo, mas a titularidade ficará com Raniel. O jogador tem sido mais utilizado, tanto entre os titulares quanto junto com os reservas e tem certo destaque.

Os outros dois homens da posição vão ficar em Belo Horizonte. Barcos para descansar e se preparar para o jogo contra o Boca Juniors, no Mineirão, na próxima quinta-feira, em confronto válido pela Copa Libertadores. Já Sassá não vai para o confronto para ser poupado de um novo encontro com o Palmeiras. O jogador se envolveu em uma grande confusão, na quarta-feira, nas semifinais da Copa do Brasil, e agrediu o lateral-direito Mayke.

Mano ressalta que o assunto ficou no passado e trata a briga como “coisas que acontecem”. “São coisas que acontecem, a gente não quer que aconteça, mas às vezes os ânimos, a tensão, esse significado todo que a vitória tem, o peso de passar e ser eliminado, às vezes fazem com que as coisas saiam do limite, como passaram. Mas não tem sentido, não temos nenhum tipo de ranço guardado, foi uma coisa circunstancial. Pelo menos na minha opinião”, declarou o técnico.