Jornal francês coloca zagueiro Dedé como alvo do Lyon

O zagueiro Dedé voltou a apresentar um futebol de qualidade nesta temporada. Recuperado de vez das lesões, o jogador teve uma sequência no Cruzeiro, e voltou a despertar interesse dos times europeus. O veículo francês Le Parisien aponta o defensor na mira do Lyon.

A publicação ainda faz uma comparação entre Dedé e Cris. Ambos os zagueiros jogaram pelo Cruzeiro e pelo Lyon, o último inclusive, com uma passagem marcantes pelas equipes. O jornal recordou também que o atleta estava na lista de 35 jogadores do técnico Tite para a Seleção Brasileira na Copa do Mundo.

Após se destacar no Vasco, e ser apontado como um dos grandes zagueiros do futebol brasileiro, Dedé foi contratado pela Raposa em 2013 por cerca de R$ 14 milhões de reais. Esteve no elenco vitorioso, que conquistou o Campeonato Brasileiro duas vezes. Entretanto, jamais conseguiu se firmar devido às lesões.

No ano de 2014, em uma partida contra o Santos pela Copa do Brasil, o que o deixou de fora dos gramados por mais de um ano. Com a Raposa, conquistou além do Brasileirão duas vezes, a Copa do Brasil em 2017, e o Campeonato Mineiro em 2014 e 2018.