Henrique pede Cruzeiro atento a detalhes para vencer o Santos

Cruzeiro e Santos iniciam, na noite desta quarta-feira, na Vila Belmiro, o duelo para decidir quem avança para a próxima fase da Copa do Brasil. O volante Henrique falou dos perigos de entrar em campo contra o Peixe, sobretudo jogando na Vila, e pediu a equipe atenta a tudo.

“Agora é Copa do Brasil. São dois jogos decisivos, a gente tem tudo para ir lá e buscar o resultado. Sabemos das dificuldades que é enfrentar o Santos na Vila Belmiro, agora com um comando novo (Cuca), mas temos que jogar para vencer, como o Cruzeiro sempre joga fora. Sabemos que o jogo será decisivo. Você precisa estar atento aos detalhes e jogar para vencer”, destacou.

O Cruzeiro chega para o duelo contra o Santos pressionado pela sequência de resultados ruins – derrota para Corinthians e São Paulo. Pior que isso, a Raposa não vem fazendo boas apresentações. Henrique alerta que são detalhes que estão fazendo a diferença.

“É a maneira que a gente vem sofrendo os gols. São detalhes que fazem diferença. Quando a gente conclui, a bola não entra. Esses detalhes definem uma partida. Temos que analisar todos eles. Temos que corrigir, trabalhar sério e ver os pontos a serem melhorados para que na próxima partida isso seja ao nosso favor”, salientou.

O Santos também vive um momento ruim, inclusive, com troca no comando. O novo treinador Cuca foi anunciado e já estará no banco. Apesar disso, o volante cruzeirense espera dificuldades para o duelo contra o Santos, pela Copa do Brasil.

“Sabemos como é jogar lá. É difícil, independentemente da situação em que o Santos esteja. Então é saber o ponto certo para atacar, definir, criar e esperar. Saber o momento certo para matar o jogo, fazer o gol, só assim vamos construir os resultados e alcançar nosso objetivo”, finalizou.