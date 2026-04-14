Apostas

Ex-Corinthians, filho de Fagner assina primeiro contrato profissional com o Cruzeiro

Imagem ilustrativa para a matéria
Foto: Gustavo Aleixo / Cruzeiro
Redação foto de perfil

Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 13/04/2026 às 21:17

Nesta segunda-feira, Henrique Lemos, filho do lateral direito Fagner, assinou o primeiro contrato profissional da carreira, com o Cruzeiro. Aos 16 anos de idade, acompanhado pelo pai, o meio-campista firmou vínculo até 2029. ]

“Que seja o primeiro de muitos, meu amor! Você merece. Que Deus abençoe sua trajetória”, publicou o lateral direito de 36 anos por meio de seu perfil no Instagram.

Veja também:
Todas as notícias da Gazeta Esportiva
Canal da Gazeta Esportiva no YouTube
Siga a Gazeta Esportiva no Instagram
Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp 

Ex-Corinthians

Durante a passagem de Fagner pelo Corinthians, Henrique se destacou nas categorias de base do clube e migrou para o Cruzeiro em 2025, junto com o pai. Integrante da equipe sub-17 do time mineiro, o meia também tem convocações para a Seleção sub-15 do Brasil.

Próximo jogo do Cruzeiro

⚔️ Jogo: Cruzeiro x Universidad Católica
🏆 Competição: Libertadores da América - Rodada 2 (Grupo H)
📅 Data: 15 de abril de 2026 (quarta-feira)
Horário: 19h (de Brasília)
🏟️ Local: Mineirão

Conteúdo Patrocinado