Ex-Corinthians, filho de Fagner assina primeiro contrato profissional com o Cruzeiro

Nesta segunda-feira, Henrique Lemos, filho do lateral direito Fagner, assinou o primeiro contrato profissional da carreira, com o Cruzeiro. Aos 16 anos de idade, acompanhado pelo pai, o meio-campista firmou vínculo até 2029. ]

“Que seja o primeiro de muitos, meu amor! Você merece. Que Deus abençoe sua trajetória”, publicou o lateral direito de 36 anos por meio de seu perfil no Instagram.

O Cruzeiro assinou o primeiro contrato profissional com o atleta Henrique Lemos, válido até março de 2029! 🦊✍️ Vamos juntos, #CriaDaToca! 💙 📸 @ggaleixo / Cruzeiro pic.twitter.com/oBJ7FyIsXm — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) April 13, 2026

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Ex-Corinthians

Durante a passagem de Fagner pelo Corinthians, Henrique se destacou nas categorias de base do clube e migrou para o Cruzeiro em 2025, junto com o pai. Integrante da equipe sub-17 do time mineiro, o meia também tem convocações para a Seleção sub-15 do Brasil.

Próximo jogo do Cruzeiro

⚔️ Jogo: Cruzeiro x Universidad Católica

🏆 Competição: Libertadores da América - Rodada 2 (Grupo H)

📅 Data: 15 de abril de 2026 (quarta-feira)

⏰ Horário: 19h (de Brasília)

🏟️ Local: Mineirão