Goiás x Cruzeiro pela Copa do Brasil: veja prováveis escalações e onde assistir

Nesta quarta-feira, o Cruzeiro visita o Goiás pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil. A partida será realizada no Estádio da Serrinha, a partir das 19h (de Brasília).
Onde assistir Goiás x Cruzeiro?
O jogo terá transmissão do Sportv, do Premiere e da GETV.
Como chegam?
Depois de um começo de temporada conturbado, o Cruzeiro vem de três vitórias nos últimos quatro jogos e ocupa a 16ª posição do Campeonato Brasileiro, com 13 pontos. A equipe mineira venceu o Grêmio por 2 a 0, no Mineirão, na última partida. Do outro lado, o Goiás vem de duas derrotas, a última para o Cuiabá em casa por 2 a 0, e está no 12° lugar da Série B.
Prováveis escalações
Goiás: Tadeu, Djalma, Luis Fellipe, Luiz Felipe e Nicolas; Filipe Machado, Lucas Lima e Lourenço; Gegê, Cadu e Anselmo Ramon.
Técnico: Daniel Paulista
Cruzeiro: Matheus Cunha, Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki Bruno; Lucas Romero, Gerson e Matheus Pereira; Christian, Kaio Jorge e Arroyo.
Técnico: Artur Jorge
Arbitragem
Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)
Assistentes: Douglas Pagung (ES) e Pedro Amorim de Freitas (ES)
VAR: Rafael Traci (SC)
Ficha Técnica
Confronto: Goiás x Cruzeiro
Competição: Copa do Brasil - 5ª Fase (Ida)
Data e horário: Quarta, 22 de abril de 2026, às 19h (de Brasília)
Local: Estádio da Serrinha, Goiânia (GO)
Transmissão: Sportv, Premiere e GETV