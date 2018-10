Fred fala em sequência no Cruzeiro e prepara 2019 “histórico”

O ano de 2018 foi diferente para o atacante Fred: ele deixou o Atlético-MG direto para o Cruzeiro. No entanto, num ano que se desenhava emocionante para o jogador, por voltar a um clube que fez história, se transformou em um pesadelo. O camisa 9 sofreu uma grave contusão e ficou mais de seis meses fora. De volta ao time, ele sonha em um futuro melhor e confirmou sequência em Minas Gerais.

“Se Deus quiser (o futuro é na Toca da Raposa). O futuro a Deus pertence, mas meu planejamento, meu pensamento é aqui. Tenho mais dois anos de contrato e quero fazer mais uma história aqui em 2019. O que o Cruzeiro está acostumado é brigar por títulos. Eu quero estar dentro de campo, sei que lá dentro eu vou fazer meus gols, vou jogar bem, vou subir junto com o time, vou poder ser decisivo. Eu vim para isso. Vou me preparar muito neste resto de ano para isso. Férias já tenho programação de treino para chegar em 2019 voando. Chegar melhor do que todos os anos anteriores”, destacou.

Além de Fred, o Cruzeiro também consegue confirmar a sequência de Mano Menezes a frente do elenco. O camisa 9 da Raposa ressalta que isso é importa com o treinador conhecendo todos os jogadores.

“O trabalho tem que ser mantido na mesma filosofia. O que vamos mudar são coisas importantes dentro do grupo. Alguns jogadores que não tiveram tantas oportunidades vão querer tê-las em outros lugares, você leva isso em consideração. Serão necessárias algumas modificações para que a gente possa ter um grupo mais homogêneo possível em termos de qualificação técnica para poder fazer aquilo que tem que ser feito em termos de formação e escolha do treinador”, finalizou.