Fagner se destaca em vitória do Cruzeiro na Libertadores

Mesmo atuando fora de casa, o Cruzeiro teve uma atuação consistente e saiu de Guayaquil com três pontos importantes na estreia da Copa Libertadores. Na noite desta terça‑feira, a equipe celeste venceu o Barcelona de Guayaquil por 1 a 0, com gol de Matheus Pereira, e um dos grandes destaques da partida foi o lateral‑direito Fagner.

Seguro defensivamente e participativo no apoio ao ataque, Fagner apresentou números expressivos ao longo dos 90 minutos, sendo peça fundamental no equilíbrio da equipe comandada por Fernando Seabra. De acordo com dados do SofaScore, o jogador teve impacto direto tanto na criação ofensiva quanto na marcação.



Fagner terminou a partida com:

2 grandes chances criadas

3 passes decisivos

8 ações defensivas

6 de 9 duelos ganhos

100% de aproveitamento nos dribles (3/3)

Situação do grupo

Com o resultado, o Cruzeiro soma três pontos e larga bem no Grupo D da Copa Libertadores. Já o Barcelona de Guayaquil permanece zerado após a primeira rodada.

Próximo jogo do Cruzeiro

⚔️ Jogo: Cruzeiro x Red Bull Bragantino

🏆 Competição: Brasileirão Série A – Rodada 11

📅 Data: 12 de abril de 2026 (domingo)

⏰ Horário: 18h30 (de Brasília)

🏟️ Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)

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