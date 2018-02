Fábio questiona pedidos de Jaílson na seleção: “ele tem mais chances do que eu”

O assunto Seleção Brasileira e Fábio não se esgota. Constantemente o goleiro é lembrado pela imprensa para defender a meta canarinho, mas não conta com a mesma memória dos treinadores. Aparentemente o assunto causa irritação no camisa 1 do Cruzeiro que lamenta ter tido poucas chances.

Recentemente o goleiro do Palmeiras, Jailson, passou a ter seu nome especulado na mídia para defender a meta do treinador Tite. Fábio, da Toca da Raposa II, não ficou em cima do muro.

“Se for por menos tempo (que está em evidência), e com todo respeito a ele (Jaílson), ele tem mais chance do que eu, porque geralmente quem vai para a Seleção é quem está aparecendo recentemente. Deixando as diretas de lado, eu não posso falar em termos de situação, que é delicada, todos já falaram, não só ex-jogadores, imprensa de outros estados”, salientou.

Fábio é um ano mais velho que Jailson. No entanto, o arqueiro atua em alto nível há, pelo menos, oito anos, fazendo valer por merecer a vaga entre os convocados. A última vez que ele foi chamado, porém, foi em 2011.

“Fui às vezes, porque não tinha como não me levar, ficando uma situação delicada, levava uns três, quatro goleiros. Mas Deus sempre mé da chance, achei de ser pentacampeão da Copa do Brasil, consegui ajudar o Cruzeiro que era o principal, se você me perguntasse quando comecei a jogar se seria um jogador profissional, sera só um sonho, hoje com 37 anos, posso olhar e ver a chance de estar jogando dentro de uma grande equipe”, finalizou.