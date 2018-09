Ex-Palmeiras dispara contra atletas: “Apelou, perdeu. Ficou feio”

O Cruzeiro foi melhor que o Palmeiras nos 180 minutos de disputa (mais acréscimos), e chegou a final da Copa do Brasil após a vitória no primeiro jogo, por 1 a 0, e o empate por 1 a 1, na noite desta quarta-feira, no Mineirão. Quando o juiz finalizou o confronto desta noite, atletas da Raposa e do Verdão se envolveram em uma confusão, algo que fez o lateral-esquerdo Egídio condenar a atitude dos antigos companheiros.

“Apelou perdeu, não é? Ficou feio para eles, o Palmeiras é time grande, não pode dar de time pequeno. Foi feio o que fizeram. Nós temos é que comemorar”, destacou o ex-lateral palmeirense.

Após dois bons resultados diante do Palmeiras, uma vitória em São Paulo e um empate no Mineirão, Egídio destacou a maturidade de sua equipe.

“O Cruzeiro está na final. Jogamos para estar na final, nosso time é maduro, sabe jogar a competição. Na hora que é pra dar chutão, dá. Na hora que é parar jogar, joga. Os torcedores juntos e essa união. Estamos de parabéns”, finalizou.

O Cruzeiro enfrenta agora o Corinthians, nos dias 10 e 17 de outubro, na grande final da Copa do Brasil. O sorteio de mandos de campo acontecerá na Confederação Brasileira de Futebol (CBF), nesta quinta-feira.