Em apresentação, Barcos fala que Cruzeiro desbancou Santos e outros no Brasil

O Cruzeiro apresentou, na manhã deste sábado, na Toca da Raposa II, seu novo atacante Barcos. O jogador assinou contrato de um ano, até junho de 2019, com opção de renovação por mais uma temporada. Em suas primeiras palavras com a camisa oficial do clube, o atleta garantiu que o time azul foi a primeira opção, mesmo tendo ofertas do Santos, por exemplo.

“Sobre a decisão de vir para o Cruzeiro, eu tinha várias propostas, mas o Cruzeiro era a primeira opção. Pela grandeza do clube, pelo que significa nacional e internacionalmente. Estamos em três competições importantes, o Cruzeiro quer brigar por elas. Para um atleta isso é muito importante na hora de tomar decisões”, destacou. De fato, a Raposa está envolvida em três grandes competições, a Copa Libertadores, com a classificação para as oitavas, o Brasileirão e a Copa do Brasil. O avante alerta que assinar com o time cinco estrelas foi uma “oportunidade na carreira”.

“Eu sempre tive várias propostas do futebol brasileiro, mas ainda não era o momento. Hoje, com o Cruzeiro, foi diferente, pela oportunidade que tenho na minha carreira. Cruzeiro se interessou mesmo e eu fiquei muito feliz. Vou fazer tudo que puder da minha parte”, acrescentou.

Barcos chega animado. Ele vestiu a camisa 28 – que foi de Ricardo Goulart, nome que foi bastante especulado pelo Cruzeiro há dias – e já quer jogar. Contra o Atlético-PR, nesta segunda-feira, no Mineirão, pela Copa do Brasil, o jogador ainda não terá condições de jogo, por causa da abertura da janela de transferências, que ocorre no mesmo dia. No entanto, contra o América, na quinta-feira, pelo Brasileirão, o atleta diz estar a disposição.

“Estava treinando onde estava, joguei no sábado, então não vejo problema. Já estou pronto, é só começar a treinar e fico a disposição”, salientou o atacante.

O experiente jogador definiu seu retorno ao Brasil de forma positiva e disse que chega mais experiente. Ele brincou, porém, que agora tem menos cabelo.