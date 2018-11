Edilson fala em displicência do Cruzeiro em derrota para o Flamengo

O Cruzeiro não conseguiu mostrar sua força dentro do Mineirão e foi derrotado por 2 a 0, na tarde deste domingo, em Belo Horizonte, em confronto válido pelo Campeonato Brasileiro. Segundo o lateral-direito Edilson, a equipe celeste foi displicente no duelo desta tarde.

“O primeiro tempo nosso foi um pouco displicente, temos que chegar um pouco mais firmes, então é ter um pouco mais de tranquilidade no ataque para definir”, detalhou o jogador em entrevista ao PFC.

Edilson ressaltou ainda que há um grande respeito pelos torcedores que foram até o Mineirão.

“Não, a gente falou isso desde o início, é um clássico. A gente tem o maior respeito pelos adversários e pelo torcedor. Então, não há relaxamento. A gente está jogando os jogos da melhor maneira possível. Infelizmente, nesse jogo não conseguimos vencer”, completou.

O Cruzeiro já não sonha com mais nada na temporada. A equipe já conquistou a Copa do Brasil e garantiu a comemoração do ano e passagem para a Libertadores. O momento celeste é de testes para 2019.