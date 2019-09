Diretoria do Cruzeiro convoca reunião para definir futuro de Rogério Ceni

Rogério Ceni pode estar de saída do Cruzeiro. Se o desempenho dentro de campo já não fosse suficiente para duvidar da sua permanência, o treinador se desentendeu com alguns dos jogadores mais experientes da Raposa e, na tarde desta quinta-feira, a diretoria convocou uma reunião para decidir o futuro do ex-jogador.

Em agosto, Ceni assumiu o comando e bateu o Santos por 2 a 0. Nos dois próximos compromissos, empatou contra o CSA e venceu o Vasco. A partir de então, a Celeste perdeu quatro jogos, empatou outro e ainda não voltou a vencer. O aproveitamento de 33,3% marca o pior início dele como técnico.

Após o 0 a 0 desta quarta-feira, contra o Ceará, em Fortaleza, Rogério se envolveu em mais uma desavença com Dedé e Edilson, que pediram por mais tempo de jogo do meia Thiago Neves. Frente a isso, a diretoria do Cruzeiro vai conversar com treinador assim que a delegação mineira chegar em Belo Horizonte.

