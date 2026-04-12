Cruzeiro vira sobre o Bragantino e se aproxima do Corinthians no Brasileiro

Jogando no Estádio do Mineirão, o Cruzeiro venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 1, de virada, neste domingo, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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Situação do grupo

Com a vitória, o Cruzeiro vai a 10 pontos e ocupa a 17ª posição, com apenas um ponto de desvantagem para o Corinthians, primeiro time fora da zona do rebaixamento. Já o Bragantino permanece com 14 e é o nono.

📋 Resumo do jogo

🔵⚪ CRUZEIRO 2 X 1 RB BRAGANTINO ⚪🔴

🏆 Competição: Brasileirão Série A - Rodada 11

🏟️ Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)

📅 Data: 12 de abril de 2026 (domingo)

⏰ Horário: 18h30 (de Brasília)

Gols

⚽ Andrés Hurtado, aos 6' do 1ºT (Bragantino)

⚽ Néiser Villarreal, aos 18' do 1ºT (Cruzeiro)

⚽ Christian, aos 4' do 2ºT (Cruzeiro)

Como foi o jogo

Com apenas seis minutos de jogo, Isidro Pitta ajeitou para Andrés Hurtado, que chegou batendo da entrada da área. O goleiro Matheus Cunha não conseguiu fazer a defesa na bola rasteira e o Bragantino saiu na frente.

O empate cruzeirense veio aos 18, com Néiser Villarreal. Ele recebeu um passe longo de Fágner e chutou no canto para marcar o primeiro do time mandante no Mineirão.

Na etapa complementar, aos quatro minutos, Christian aproveitou sobra na área, finalizou e contou com desvio em Juninho Capixaba para marcar o gol da vitória do Cruzeiro.

Próximos jogos

🔵⚪ Cruzeiro ⚪🔵

⚔️ Jogo: Cruzeiro x Universidad Católica

🏆 Competição: Libertadores da América - Rodada 2 (Grupo D)

📅 Data: 15 de abril de 2026 (quarta-feira)

⏰ Horário: 19h (de Brasília)

🏟️ Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)

⚪🔴 RB Bragantino 🔴⚪

⚔️ Jogo: RB Bragantino x Blooming

🏆 Competição: Copa Sul-Americana - Rodada 2 (Grupo H)

📅 Data: 16 de abril de 2026 (quinta-feira)

⏰ Horário: 21h30 (de Brasília)

🏟️ Local: Estádio Cícero de Souza Marques, Bragança Paulista (SP)