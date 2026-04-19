Cruzeiro vence o Grêmio e joga o Corinthians para o Z4 do Brasileirão

Na noite deste sábado, o Cruzeiro bateu o Grêmio por 2 a 0, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Mineirão. Com gols de Christian e Lucas Romero, a Raposa conseguiu deixar a zona do rebaixamento.
Situação da tabela
Com o resultado, o Cruzeiro chega a 13 pontos e vai à 16ª posição, deixando o Corinthians no Z4, em 17°, com 12. Já o Grêmio segue com 13 pontos e é o 14º.
📋 Resumo do jogo
🔵⚪CRUZEIRO 2 X 0 GRÊMIO🔵⚪⚫
🏆 Competição: Brasileirão Série A - Rodada 12
🏟️ Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)
📅 Data: 18 de abril de 2026 (sábado)
⏰ Horário: 20h30 (de Brasília)
🟨 Cartões Amarelos: Lucas Villalba, Fabrício Bruno, Matheus Pereira e Lucas Silva (Cruzeiro); Erick Noriega, Gustavo Martins e Leonel Pérez (Grêmio)
🟥 Cartões vermelhos: Nenhum
Gols
- ⚽ Christian, aos 6' do 2ºT (Cruzeiro)
- ⚽ Lucas Romero, aos 21' do 2ºT (Cruzeiro)
Arbitragem
- Árbitro: Raphael Claus (SP)
- Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)
- VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)
🔵⚪Cruzeiro⚪🔵
Matheus Cunha; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Kaiki Bruno; Gerson (Matheus Henrique), Lucas Romero (Lucas Silva), Matheus Pereira (Bruno Rodrigues); Christian (Wanderson), Kaio Jorge (Villarreal) e Arroyo
Técnico: Artur Jorge
🔵⚪⚫Grêmio⚫⚪🔵
Weverton; Pavón, Gustavo Martins, Wagner Leonardo, Pedro Gabriel, Noriega (Pérez); Nardoni (Monsalve), Arthur; Enamorado (Tetê), Carlos Vinícius (Baithwaite) e Amuzu (Gabriel Mec)
Técnico: Luís Castro
Como foi o jogo
Em um primeiro tempo muito movimentado, o Grêmio teve a melhor chance de sair na frente com José Enamorado, que chutou na trave aos 26 minutos.
Aos seis da segunda etapa, Gerson fez uma bela jogada individual, invadiu a área e passou para Christian, que abriu o placar a favor do Cruzeiro. Aos 21, Lucas Romero recebeu passe de calcanhar de Matheus Pereira e bateu de fora da área para ampliar para o time mineiro.
Próximos jogos
🔵⚪Cruzeiro⚪🔵
⚔️ Jogo: Goiás x Cruzeiro
🏆 Competição: Copa do Brasil - Quinta fase
📅 Data: 22 de abril de 2026 (quarta-feira)
⏰ Horário: 19h (de Brasília)
🏟️ Local: Estádio da Serrinha
🔵⚪⚫Grêmio⚫⚪🔵
⚔️ Jogo: Grêmio x Confiança
🏆 Competição: Copa do Brasil - Quinta fase
📅 Data: 21 de abril de 2026 (terça-feira)
⏰ Horário: 19h30 (de Brasília)
🏟️ Local: Arena do Grêmio