Cruzeiro leva susto no fim, mas vence a Chapecoense e salta na tabela do Brasileiro

O Cruzeiro sofreu no fim, mas venceu a Chapecoense por 2 a 1 neste domingo, no Mineirão, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com gols de Kaio Jorge e Sinisterra, a Raposa chegou ao seu terceiro jogo consecutivo de invencibilidade na competição.
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Situação do confronto
Com a vitória, o Cruzeiro deu um salto na tabela de classificação e pulou para o nono lugar, com 23 pontos. Já a Chapecoense está na lanterna, com nove.
📋 Resumo do jogo
⚪🔵CRUZEIRO 2 X 1 CHAPECOENSE ⚪🟢
🏆 Competição: 17ª rodada do Campeonato Brasileiro
🏟️ Local: Mineirão, em Belo Horizonte (BH)
📅 Data: 24 de maio de 2026 (domingo)
⏰ Horário: 16h (de Brasília)
🟨 Cartões amarelos: Eduardo Doma e Vinicius (Chapecoense); Kaique Kenji (Cruyzeiro)
🟥 Cartões vermelhos: Nenhum
Gols
- ⚽ Kaio Jorge, aos 27’ do 1ºT (Cruzeiro)
- ⚽ Luis Sinisterra, aos 18’ do 2ºT (Cruzeiro)
- ⚽ João Paulo, aos 34’ do 2ºT (Chapecoense)
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O jogo
Aos 24 minutos do primeiro tempo, Carvalheira derrubou Matheus Pereira na área e o árbitro marcou pênalti para o Cruzeiro. Kaio Jorge converteu e inaugurou o placar. Já na segunda etapa, aos 18, Luis Sinisterra recebeu dentro da área e empurrou para o fundo da rede para ampliar para a Raposa.
João Paulo cabeceou firme após cobrança de escanteio e descontou para a Chape aos 34 minutos. Quatro minutos depois, Bolasie deixou tudo igual, mas o tento foi anulado por impedimento. Já nos acréscimos, o VAR analisou um possível pênalti por um toque de mão de Bruno Rodrigues, mas a penalidade não foi marcada.
Escalações
⚪🔵CRUZEIRO
Otávio; Kauã Moraes (Fagner), Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki; Lucas Romero (Matheus Henrique), Gerson, Kenji (Christian) e Matheus Pereira; Sinisterra (Bruno Rodrigues) e Kaio Jorge (Villarreal).
Técnico: Artur Jorge
⚪🟢CHAPECOENSE
Anderson; Eduardo Doma (Vinicius (Jean Carlos)), Bruno Leonardo e João Paulo; Everton (Marcos Vinicius), Bruno Pacheco, Vinícius Balieiro (Higor Meritão) e Rafael Carvalheira; Ênio, Marcinho (Garcez) e Bolasie.
Técnico: Fábio Matias
Arbitragem
- Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)
- Auxiliares: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Joverton Wesley de Souza Lima (RO)
- VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)
Próximos jogos
Cruzeiro
- Cruzeiro x Barcelona-EQU (Libertadores)
- Data e horário: 28 de maio de 2026 (quinta-feira), 21h30
- Local: Mineirão, em Belo Horizonte (BH)
Chapecoense
- Chapecoense x Novorizontino (Copa sul-sudeste)
- Data e horário: 27 de maio de 2026 (quarta-feira), 19h
- Local: Arena Condá, em Chapecó.