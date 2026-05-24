Cruzeiro leva susto no fim, mas vence a Chapecoense e salta na tabela do Brasileiro

O Cruzeiro sofreu no fim, mas venceu a Chapecoense por 2 a 1 neste domingo, no Mineirão, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com gols de Kaio Jorge e Sinisterra, a Raposa chegou ao seu terceiro jogo consecutivo de invencibilidade na competição.

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Situação do confronto

Com a vitória, o Cruzeiro deu um salto na tabela de classificação e pulou para o nono lugar, com 23 pontos. Já a Chapecoense está na lanterna, com nove.

📋 Resumo do jogo

⚪🔵CRUZEIRO 2 X 1 CHAPECOENSE ⚪🟢

🏆 Competição: 17ª rodada do Campeonato Brasileiro

🏟️ Local: Mineirão, em Belo Horizonte (BH)

📅 Data: 24 de maio de 2026 (domingo)

⏰ Horário: 16h (de Brasília)

🟨 Cartões amarelos: Eduardo Doma e Vinicius (Chapecoense); Kaique Kenji (Cruyzeiro)

🟥 Cartões vermelhos: Nenhum

Gols

⚽ Kaio Jorge, aos 27’ do 1ºT (Cruzeiro)

⚽ Luis Sinisterra, aos 18’ do 2ºT (Cruzeiro)

⚽ João Paulo, aos 34’ do 2ºT (Chapecoense)

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O jogo

Aos 24 minutos do primeiro tempo, Carvalheira derrubou Matheus Pereira na área e o árbitro marcou pênalti para o Cruzeiro. Kaio Jorge converteu e inaugurou o placar. Já na segunda etapa, aos 18, Luis Sinisterra recebeu dentro da área e empurrou para o fundo da rede para ampliar para a Raposa.

João Paulo cabeceou firme após cobrança de escanteio e descontou para a Chape aos 34 minutos. Quatro minutos depois, Bolasie deixou tudo igual, mas o tento foi anulado por impedimento. Já nos acréscimos, o VAR analisou um possível pênalti por um toque de mão de Bruno Rodrigues, mas a penalidade não foi marcada.

Escalações

⚪🔵CRUZEIRO

Otávio; Kauã Moraes (Fagner), Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki; Lucas Romero (Matheus Henrique), Gerson, Kenji (Christian) e Matheus Pereira; Sinisterra (Bruno Rodrigues) e Kaio Jorge (Villarreal).

Técnico: Artur Jorge

⚪🟢CHAPECOENSE

Anderson; Eduardo Doma (Vinicius (Jean Carlos)), Bruno Leonardo e João Paulo; Everton (Marcos Vinicius), Bruno Pacheco, Vinícius Balieiro (Higor Meritão) e Rafael Carvalheira; Ênio, Marcinho (Garcez) e Bolasie.

Técnico: Fábio Matias

Arbitragem

Árbitro : Flávio Rodrigues de Souza (SP)

: Flávio Rodrigues de Souza (SP) Auxiliares : Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Joverton Wesley de Souza Lima (RO)

: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Joverton Wesley de Souza Lima (RO) VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

Próximos jogos

Cruzeiro

Cruzeiro x Barcelona-EQU (Libertadores)

(Libertadores) Data e horário : 28 de maio de 2026 (quinta-feira), 21h30

: 28 de maio de 2026 (quinta-feira), 21h30 Local: Mineirão, em Belo Horizonte (BH)

Chapecoense