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Cruzeiro leva susto no fim, mas vence a Chapecoense e salta na tabela do Brasileiro

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Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 24/05/2026 às 18:26

O Cruzeiro sofreu no fim, mas venceu a Chapecoense por 2 a 1 neste domingo, no Mineirão, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com gols de Kaio Jorge e Sinisterra, a Raposa chegou ao seu terceiro jogo consecutivo de invencibilidade na competição.

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Situação do confronto

Com a vitória, o Cruzeiro deu um salto na tabela de classificação e pulou para o nono lugar, com 23 pontos. Já a Chapecoense está na lanterna, com nove.

📋 Resumo do jogo

⚪🔵CRUZEIRO 2 X 1 CHAPECOENSE ⚪🟢

🏆 Competição: 17ª rodada do Campeonato Brasileiro
🏟️ Local: Mineirão, em Belo Horizonte (BH)
📅 Data: 24 de maio de 2026 (domingo)
Horário: 16h (de Brasília)
🟨 Cartões amarelos: Eduardo Doma e Vinicius (Chapecoense); Kaique Kenji (Cruyzeiro)
🟥 Cartões vermelhos: Nenhum

Gols

O jogo

Aos 24 minutos do primeiro tempo, Carvalheira derrubou Matheus Pereira na área e o árbitro marcou pênalti para o Cruzeiro. Kaio Jorge converteu e inaugurou o placar. Já na segunda etapa, aos 18, Luis Sinisterra recebeu dentro da área e empurrou para o fundo da rede para ampliar para a Raposa.

João Paulo cabeceou firme após cobrança de escanteio e descontou para a Chape aos 34 minutos. Quatro minutos depois, Bolasie deixou tudo igual, mas o tento foi anulado por impedimento. Já nos acréscimos, o VAR analisou um possível pênalti por um toque de mão de Bruno Rodrigues, mas a penalidade não foi marcada.

Escalações

⚪🔵CRUZEIRO

Otávio; Kauã Moraes (Fagner), Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki; Lucas Romero (Matheus Henrique), Gerson, Kenji (Christian) e Matheus Pereira; Sinisterra (Bruno Rodrigues) e Kaio Jorge (Villarreal).
Técnico: Artur Jorge

⚪🟢CHAPECOENSE

Anderson; Eduardo Doma (Vinicius (Jean Carlos)), Bruno Leonardo e João Paulo; Everton (Marcos Vinicius), Bruno Pacheco, Vinícius Balieiro (Higor Meritão) e Rafael Carvalheira; Ênio, Marcinho (Garcez) e Bolasie.
Técnico: Fábio Matias

Arbitragem

  • Árbitro:  Flávio Rodrigues de Souza (SP)
  • Auxiliares: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Joverton Wesley de Souza Lima (RO)
  • VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

Próximos jogos

Cruzeiro

  • Cruzeiro x Barcelona-EQU (Libertadores)
  • Data e horário: 28 de maio de 2026 (quinta-feira), 21h30
  • Local: Mineirão, em Belo Horizonte (BH)

Chapecoense

  • Chapecoense x Novorizontino (Copa sul-sudeste)
  • Data e horário: 27 de maio de 2026 (quarta-feira), 19h
  • Local: Arena Condá, em Chapecó.

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