Cruzeiro sofre provocações de “segunda divisão” na volta a Minas

A situação do Cruzeiro é muito delicada no Campeonato Brasileiro. Sob grande risco de rebaixamento à Série B, a delegação da equipe mineira foi obrigada a ouvir provocações no desembarque desta sexta-feira no Aeroporto de Confins, após a derrota para o Grêmio em Porto Alegre.

Logo que apareceram no terminal de desembarque, os jogadores ouviram muitas ofensas das pessoas que estavam no local. Ainda por cima, foram obrigados a aguentar o coro “ão, ão, ão, segunda divisão”. Até uma placa escrita Série B foi exibida.

A segurança foi bastante reforçada para a proteção da delegação cruzeirense. Ainda por cima, o clube usou um ônibus sem marcas para evitar ataques na volta à Toca da Raposa II.

O Cruzeiro ocupa a 17ª colocação do Campeonato Brasileiro, dois pontos atrás do Ceará, primeiro time fora da zona de rebaixamento. Para escapar da segundona, o time mineiro precisa vencer o Palmeiras e torcer por uma derrota dos cearenses contra o Botafogo no Rio. Os dois jogos têm previsão de início simultâneo, às 16 horas (de Brasília) de domingo.