Cruzeiro se reúne com administradora para mandar jogos no Mineirão

Às vésperas de disputar a Série B pela primeira vez em sua história, o Cruzeiro começa a ajustar detalhes cruciais. A pauta da vez é o local onde a Raposa vai mandar os seus jogos nesta temporada.

Frente a uma dívida que gira em torno dos R$ 25 milhões com a empresa que gere o Mineirão, representantes do clube e da administradora se reuniram para tentar estabelecer um novo vínculo. Realizado nesta sexta-feira, o encontro contou com Membros do Núcleo Dirigente Transitório do Cruzeiro e o diretor da Minas Arena, Samuel Lloyd.

Apesar das partes não terem chegado a um acordo, a Raposa, que pensava em mandar jogos em outro estádio por conta da relação entre a companhia e a gestão Wagner Pires de Sá, receberá uma nova proposta comercial.

Diante disso, o Cruzeiro e a Minas Arena devem voltar a se encontrar nos próximos dias. Na próxima reunião, a administradora vai apresentar números de um novo contrato para uma análise em conjunto entre as partes.

A estreia do Cruzeiro está prevista para o dia 22 de janeiro. Pela primeira rodada do Campeonato Mineiro, a Raposa enfrenta o Boa Esporte, às 21h30 (de Brasília), no Mineirão.

