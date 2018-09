Cruzeiro retorna às atividades e Mano tem dúvidas para Palmeiras

O Cruzeiro voltou aos treinamentos na tarde desta segunda-feira, na Toca da Raposa II, em Belo Horizonte, após a vitória por 2 a 1 sobre o Santos. O foco total é o duelo contra o Palmeiras, nesta quarta-feira, no Mineirão, decisão de quem avança as finais da Copa do Brasil. Para este jogo, Mano Menezes ainda tem dúvidas.

O treinador cruzeirense não sabe ao certo se poderá contar com Thiago Neves e Arrascaeta, dois pontos centrais da sua equipe.

O camisa 30 está fora por causa de um desgaste muscular. Ele saiu durante o jogo contra o Boca Juniors, na última quarta-feira, na Argentina, em duelo válido pela Copa Libertadores. Thiago Neves ficou fora do último jogo, contra o Santos.

Outro problema é Arrascaeta. O jogador se lesionou há alguns jogos e contra o Palmeiras, há duas semanas, o atleta ganhou condições de jogo. No entanto, ele voltou a machucar no primeiro tempo do duelo e agora o departamento médico tem sido mais cauteloso, sobretudo porque na semana seguinte a equipe recebe o Boca Juniors precisando da vitória.

Se os jogadores estarão a disposição só momentos antes do jogo. Isso porque Mano Menezes fechou os treinamentos nesta segunda-feira, fará o mesmo nesta terça, para ter mais privacidade.