Cruzeiro responde Perrella em site: “Movido a interesses políticos”

Se fora das quatro linhas os atletas ainda curtem a folga na parada para a Copa América, os bastidores do Cruzeiro seguem bastante agitados. Após o Presidente do Conselho Deliberativo do Cruzeiro, Zezé Perrella, pedir afastamento da atual diretoria, os cartolas responderam no site oficial do clube.

O Presidente Wagner Pires de Sá classifica como irresponsável e movida a interesses políticos o pedido de Zezé Perrella para a saída imediata do Presidente da Raposa e seus auxiliares. “Não se devem confundir interesses políticos internos com interesses do Clube. Por esta razão, a atual gestão trouxe para fazer parte da administração diversos membros da chapa opositora, tudo com vistas a pacificar o ambiente interno e prestigiar a transparência da administração”, escreveu.

“Neste contexto, a atual direção recebe com muita estranheza o conteúdo da nota do Presidente do Conselho Deliberativo, sobretudo em razão de que a Diretoria do Clube tem tomado todas as providências necessárias para apurar eventuais equívocos no decorrer da administração, inclusive fornecendo toda a documentação solicitada pela sindicância interna. Portanto, o irresponsável pedido de afastamento, sem sequer haver a conclusão dos trabalhos, além de desmerecer a própria sindicância instaurada pelo Conselho, é medida apelativa, desarrazoada e movida por interesses políticos”, acrescentou.

A diretoria, inclusive, ressaltou que a agremiação vem suportando uma série de acusações às quais estão acarretando prejuízos financeiros. E ainda explicou que vai aguardar o resultado da sindicância pedida pelo próprio conselho.

“O Cruzeiro aguarda, com muita serenidade, o encerramento dos trabalhos da comissão de sindicância, criada pelo próprio Conselho com absoluto e irrestrito apoio da Presidência, e reafirma seu compromisso com a transparência e com a firmeza em defesa intransigível”, finalizou.