Cruzeiro renova contrato do técnico Artur Jorge até 2030

Nesta terça-feira, o Cruzeiro anunciou que renovou o contrato do técnico Artur Jorge até o final de 2030. O treinador, que chegou em ao clube em março deste ano, tinha um vínculo válido até dezembro de 2027.

Começo de trabalho

No clube desde março de 2026, Artur Jorge treinou o Cruzeiro em apenas quatro ocasiões: contra Vitória, Cruzeiro, Barcelona-EQU e Bragantino. O lusitano venceu três partidas e perdeu apenas uma. Atualmente, o time mineiro ocupa a 17ª colocação no Campeonato Brasileiro.

Confira a nota na íntegra

"𝗔𝗿𝘁𝘂𝗿 𝗝𝗼𝗿𝗴𝗲 𝟮𝟬𝟯𝟬! Nesta terça-feira, Pedro Lourenço, presidente do Cruzeiro, e Artur Jorge acertaram a permanência do treinador no clube até o fim de 2030! Seguimos juntos por grandes conquistas!"

Carreira

Aos 54 anos, antes de chegar ao Cruzeiro, o treinador estava no Al-Rayyan desde 2025. Sua ida ao Catar ocorreu após conquistar o Brasileirão e a Libertadores com o Botafogo. Antes do Glorioso, o lusitano fez carreira em sua terra natal, passando por Famalicão, Braga, AD Limianos e Tirsense.

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