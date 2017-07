Cruzeiro pressiona a arbitragem para o jogo contra o Palmeiras

Irritados com os erros de arbitragem, o último na derrota diante do Avaí, por 1 a 0, quando o Cruzeiro não teve um pênalti marcado a seu favor, a diretoria do clube foi a público questionar a situação. O receio é que a equipe seja também prejudicada no duelo contra o Palmeiras, nesta quarta-feira, no Mineirão, em confronto decisivo pela Copa do Brasil, e o diretor de futebol, Klauss Câmara, pediu atenção especial para a situação.

“Independentemente da situação do resultado da partida, quero dizer que o Cruzeiro hoje teve um prejuízo muito grande. Fomos prejudicados pela arbitragem num lance muito claro, um pênalti muito claro no Elber, e no mesmo lance uma penalidade que ocorreu com a bola batendo na mão do zagueiro. O objetivo é pedir atenção especial à comissão de arbitragem, pois na quarta-feira nós temos um jogo extremamente importante, que vale a classificação para o Cruzeiro”, relatou o cartola.

Para contextualizar a situação, Klauss mostrou um levantamento recente das vezes que viu sua equipe deixar o campo prejudicada pela arbitragem do futebol brasileiro. “No histórico regresso das últimas partidas que tivemos, viemos de lance duvidoso no jogo contra o Fluminense, em que foi marcado um pênalti duvidoso, tivemos um lance contra o Corinthians, no Itaquerão, um pênalti claro no Ábila. São muito recorrentes os lances que vêm ocorrendo justamente contra o Cruzeiro. Hoje temos uma manifestação clara de penalidade máxima que o árbitro não deu; temos os assistentes que estão ali próximos ao lance e a gente vê lances de algumas equipes no Campeonato Brasileiro que são submetidos a consultas. E hoje, em dois lances claros de pênaltis, em nenhum momento sequer a arbitragem consultou seus assistentes para saber se foi ou se não foi pênalti. Então a gente pede atenção especial”, salientou.

O Cruzeiro teve maior volume de jogo diante do Avaí, mas, mesmo assim, deixou o gramado derrotado. Segundo o dirigente cruzeirense, o lance não tira os méritos do adversário no triunfo, entretanto, voltou a pedir mais cautela nas marcações.

“Não queremos tirar mérito do Avaí, mas a gente entende que o nosso trabalho consiste num profissionalismo e na competência de todas as áreas de atuação do futebol. A comissão de arbitragem precisa rever e pensar nos últimos jogos do Cruzeiro para que quarta-feira não tenhamos nenhum tipo de problema”, finalizou.