Cruzeiro leva gol nos acréscimos e perde para a Universidad Católica pela Libertadores

Na noite desta quarta-feira, o Cruzeiro perdeu para a Universidad Católica, do Chile, por 2 a 1 no Mineirão, pela segunda rodada da Copa Libertadores. O gol da equipe mineira foi marcado por Matheus Pereira, enquanto Justo Giani e Jimmy Martínez fizeram para os chilenos.

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Situação da tabela

Com o resultado, o Cruzeiro tem três pontos e ocupa o terceiro lugar do Grupo D. Já o time chileno, com o mesmo número de pontos, é o segundo colocado, atrás do Boca Juniors.

📋 Resumo do jogo

🔵⚪ CRUZEIRO 1 x 2 UNIVERSIDAD CATÓLICA ⚪🔵

🏆 Competição: Copa Libertadores - Rodada 2 (Grupo D)

🏟️ Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

📅 Data: 15 de abril de 2026 (quarta-feira)

⏰ Horário: 19h (de Brasília)

Gols

⚽Justo Giani, aos 29' do 1ºT (Universidad Católica)

⚽Matheus Pereira, aos 15' do 2ºT (Cruzeiro)

⚽Jimmy Martínez, aos 49' do 2ºT (Universidad Católica)

Como foi o jogo

A Universidad abriu o placar aos 29 minutos de jogo. Em cobrança de escanteio forte de Zuqui na marca do pênalti, Justo Giani subiu mais alto que a zaga cruzeirense e testou firme para o gol. Aos 15 minutos do segundo tempo, Kaiki Bruno tentou dominar e foi derrubado na área por Montes. Na cobrança, Matheus Pereira bateu cruzado e deixou tudo igual no placar.

Aos 25, Neyser Villarreal recebeu um cruzamento na área e cabeceou na trave do goleiro Vicente Bernedo, quase marcando o segundo da Raposa. Aos 49 minutos, Valencia levantou na área e encontrou Jimmy Martínez, que deu um peixinho para cabecear a bola por baixo das pernas de Matheus Cunha.

Próximos jogos

Cruzeiro

⚔️ Jogo: Cruzeiro x Grêmio

🏆 Competição: Brasileirão Série A - Rodada 12

📅 Data: 18 de abril de 2026 (sábado)

⏰ Horário: 20h30 (de Brasília)

🏟️ Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Universidad Católica

⚔️ Jogo: Universidad Católica x Unión La Calera

🏆 Competição: Campeonato Chileno - Rodada 10

📅 Data: 20 de abril de 2026 (segunda)

⏰ Horário: 21h30 (de Brasília)

🏟️ Local: Claro Arena, em Santiago (CHI)