Cruzeiro leva gol nos acréscimos e perde para a Universidad Católica pela Libertadores

Na noite desta quarta-feira, o Cruzeiro perdeu para a Universidad Católica, do Chile, por 2 a 1 no Mineirão, pela segunda rodada da Copa Libertadores. O gol da equipe mineira foi marcado por Matheus Pereira, enquanto Justo Giani e Jimmy Martínez fizeram para os chilenos.
🕘 48’ | 2T | Gol.
🔷 #CRUxCDUC | 1-2 | #LaBestiaNegra
— Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) April 15, 2026
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Situação da tabela
Com o resultado, o Cruzeiro tem três pontos e ocupa o terceiro lugar do Grupo D. Já o time chileno, com o mesmo número de pontos, é o segundo colocado, atrás do Boca Juniors.
📋 Resumo do jogo
🔵⚪ CRUZEIRO 1 x 2 UNIVERSIDAD CATÓLICA ⚪🔵
🏆 Competição: Copa Libertadores - Rodada 2 (Grupo D)
🏟️ Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)
📅 Data: 15 de abril de 2026 (quarta-feira)
⏰ Horário: 19h (de Brasília)
Gols
⚽Justo Giani, aos 29' do 1ºT (Universidad Católica)
⚽Matheus Pereira, aos 15' do 2ºT (Cruzeiro)
⚽Jimmy Martínez, aos 49' do 2ºT (Universidad Católica)
Como foi o jogo
A Universidad abriu o placar aos 29 minutos de jogo. Em cobrança de escanteio forte de Zuqui na marca do pênalti, Justo Giani subiu mais alto que a zaga cruzeirense e testou firme para o gol. Aos 15 minutos do segundo tempo, Kaiki Bruno tentou dominar e foi derrubado na área por Montes. Na cobrança, Matheus Pereira bateu cruzado e deixou tudo igual no placar.
Aos 25, Neyser Villarreal recebeu um cruzamento na área e cabeceou na trave do goleiro Vicente Bernedo, quase marcando o segundo da Raposa. Aos 49 minutos, Valencia levantou na área e encontrou Jimmy Martínez, que deu um peixinho para cabecear a bola por baixo das pernas de Matheus Cunha.
Próximos jogos
Cruzeiro
⚔️ Jogo: Cruzeiro x Grêmio
🏆 Competição: Brasileirão Série A - Rodada 12
📅 Data: 18 de abril de 2026 (sábado)
⏰ Horário: 20h30 (de Brasília)
🏟️ Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)
Universidad Católica
⚔️ Jogo: Universidad Católica x Unión La Calera
🏆 Competição: Campeonato Chileno - Rodada 10
📅 Data: 20 de abril de 2026 (segunda)
⏰ Horário: 21h30 (de Brasília)
🏟️ Local: Claro Arena, em Santiago (CHI)