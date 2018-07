Cruzeiro oficializa contratação do atacante Hernán Barcos

No começo da noite desta terça-feira, o Cruzeiro confirmou o acerto com o atacante Hernán Barcos por um ano. O clube mineiro postou uma foto em seus redes sociais de uma raposa, mascote do time, usando um tapa-olho, característico do atacante, que é conhecido como “Pirata”. Minutos depois, enfim, sem mistério, a equipe postou outra imagem anunciando o jogador.

Na tarde desta terça-feira, a Gazeta Esportiva já havia apurado que os irmãos e representantes do jogador, David e Gabriel Barcos, desembarcaram em Belo Horizonte nas últimas horas e pequenos detalhes separavam o atleta do Cruzeiro. Agora, com a negociação concluída, o atacante disputará a Copa do Brasil, a Libertadores e o Brasileirão vestindo a camisa celeste.

Barcos tinha contrato com a LDU, do Equador, até o final deste ano, mas chegou em um acordo com os dirigentes do clube nesta terça-feira, e acertou sua rescisão contratual. O atacante chega para suprir as ausências de Fred e Sassá, entregues ao departamento médico.

Na temporada, o centroavante é o artilheiro da LDU ao marcar 11 gols em 21 partidas. Barcos chegou ao time equatoriano no último ano, e logo de cara balançou as redes 23 vezes em 36 jogos. No Brasil, o argentino defendeu o Palmeiras, entre 2012 e 2013, e posteriormente o Grêmio, onde ficou até 2014.

O Cruzeiro será o 14º clube de Barcos. Além do Verdão e do Tricolor Gaúcho, o “Pirata” passou por Racing, Vélez Sarsfield e Huracán, da Argentina, Guaraní, do Paraguai, Olmedo e LDU, do Equador, Crvena Zvezda, da Sérvia, Sporting, de Portugal, e Shenzen, Shangjai Shenhua e Tianjin Teda, da China.