Cruzeiro divulga nova parcial de ingressos para jogo contra a Universidad Católica

O Cruzeiro divulgou a parcial momentânea de ingressos para seu segundo jogo na Copa Libertadores, contra a Universidad Católica, do Chile. A partida será disputada no estádio do Mineirão, às 19h (de Brasília) desta quarta-feira.

Até o momento, a Raposa conta com 15 mil torcedores confirmados para ver o primeiro jogo em casa da equipe no campeonato.

Sem disputar a Libertadores desde 2019, o Cruzeiro retornou à elite do futebol sul-americano nesta temporada. Na primeira rodada, os comandados de Artur Jorge bateram o Barcelona de Guayaquil, do Equador, por 1 a 0.

1️⃣5️⃣ mil cruzeirenses já confirmados na estreia em casa na CONMEBOL Libertadores 2026! 🏟️🦊 Ingressos a partir de R$ 40 para a Nação Azul apoiar o Cabuloso contra a Universidad Católica, na próxima quarta-feira, às 19h, no Mineirão! Bora pra cima! 🏟️ 🎟 https://t.co/ufex7sOclX… pic.twitter.com/Ylvt2HJcka — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) April 13, 2026

Ficha técnica

Confronto: Cruzeiro x Universidad Católica

Competição: Copa Libertadores - segunda rodada

Data e horário: quarta-feira, 15 de abril de 2026, às 19h (de Brasília)

Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)