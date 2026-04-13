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Cruzeiro divulga nova parcial de ingressos para jogo contra a Universidad Católica

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(Foto: Gustavo Martins/ Cruzeiro)
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 13/04/2026 às 12:01 • Atualizado 13/04/2026 às 12:01

O Cruzeiro divulgou a parcial momentânea de ingressos para seu segundo jogo na Copa Libertadores, contra a Universidad Católica, do Chile. A partida será disputada no estádio do Mineirão, às 19h (de Brasília) desta quarta-feira.

Até o momento, a Raposa conta com 15 mil torcedores confirmados para ver o primeiro jogo em casa da equipe no campeonato.

Sem disputar a Libertadores desde 2019, o Cruzeiro retornou à elite do futebol sul-americano nesta temporada. Na primeira rodada, os comandados de Artur Jorge bateram o Barcelona de Guayaquil, do Equador, por 1 a 0.

Ficha técnica

Confronto: Cruzeiro x Universidad Católica
Competição: Copa Libertadores - segunda rodada
Data e horário: quarta-feira, 15 de abril de 2026, às 19h (de Brasília)
Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

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