Cruzeiro elimina Goiás com gol de Kaio Jorge e avança na Copa do Brasil

O Cruzeiro garantiu sua vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil nesta terça-feira. O time mineiro venceu o Goiás por 1 a 0, no jogo da volta da quinta fase da competição, no Mineirão.

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Situação do confronto

Com o placar agregado de 3 a 2, após o empate no jogo da ida, o Cruzeiro avançou às oitavas do torneio e aguarda a definição do seu adversário, por sorteio. Já o Goiás está eliminado.

📋 Resumo do jogo

🔵⚪ CRUZEIRO 1 X 0 GOIÁS 🟢⚪

🏆 Competição: Copa do Brasil - Quinta fase (volta)

🏟️ Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)

📅 Data: 12 de maio de 2026 (terça-feira)

⏰ Horário: 21h30 (de Brasília)

🟨 Cartões Amarelos: Lucas Romero (Cruzeiro); Lucas Lima, Bruno Sávio e Lourenço (Goiás)

🟥 Cartões vermelhos: Nenhum

Gols

⚽ Kaio Jorge, aos 32' do 1ºT (Cruzeiro)

Arbitragem

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)

Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (BA) e Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha (RJ)

VAR: José Cláudio Rocha Filho (SP)

🔵⚪ Cruzeiro ⚪🔵

Otávio; Kauã Moraes, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Kaiki Bruno; Lucas Romero, Gerson, Matheus Pereira (Marquinhos); Arroyo (Bruno Rodrigues), Kaio Jorge (Neyser Villarreal) e Kaique Kenji (Sinisterra)

Técnico: Artur Jorge

🟢⚪ Goiás ⚪🟢

Tadeu; Rodrigo Soares (Diego Caito), Ramon Menezes, Lucas Ribeiro, Nicolas; Felipe Machado, Lucas Rodrigues, Lucas Lima (Anselmo Ramon), Gegê (Lourenço); Kadu Sousa (Bruno Sávio) e Jean Carlos (Esli García)

Técnico: Daniel Paulista

Como foi o jogo

Aos 30, após análise do VAR, o árbitro apontou pênalti para o Cruzeiro por toque no braço de Ramon Menezes dentro da área. Kaio Jorge foi para a cobrança e abriu o placar aos 32. No segundo tempo, Bruno Rodrigues recebeu de Kaio Jorge e teve a oportunidade de matar o jogo aos 29, mas, cara a cara com o goleiro Tadeu, acabou se atrapalhando e perdendo a bola.

O Goiás teve uma grande chance de empatar aos 39. Em um erro de saída de jogo do Cruzeiro, Bruno Sávio recebeu na área e passou para Esli Garcia, que, sem o goleiro Otávio pela frente, foi travado por Fabrício Bruno, que evitou o gol. Nos acréscimos, aos 50, Garcia teve espaço para finalizar e mandou na trave a oportunidade do time goiano.

O Goiás ainda teve que jogar a reta final com o volante Felipe Machado no gol, já que o goleiro Tadeu saiu lesionado aos 49 e o time não tinha mais substituições para fazer.

Próximos jogos

🔵⚪ Cruzeiro ⚪🔵

⚔️ Jogo: Palmeiras x Cruzeiro

🏆 Competição: Brasileirão Série A - Rodada 16

📅 Data: 16 de maio de 2026 (sábado)

⏰ Horário: 21h (de Brasília)

🏟️ Local: Arena Crefisa Barueri, Barueri (SP)

🟢⚪ Goiás ⚪🟢

⚔️ Jogo: Goiás x Botafogo-SP

🏆 Competição: Brasileirão Série B - Rodada 9

📅 Data: 16 de maio de 2026 (sábado)

⏰ Horário: 18h30 (de Brasília)

🏟️ Local: Estádio da Serrinha, Goiânia (GO)