Cruzeiro ganha reforço em reapresentação na Toca II

O grupo azul celeste voltou aos treinamentos, na manhã desta quarta-feira, na Toca da Raposa II, em Belo Horizonte. A equipe que perdeu para o Atlético, no clássico regional, no último domingo, por 3 a 1, agora enfrenta o Palmeiras, na segunda-feira, em São Paulo.

Para a próxima partida, o técnico Mano Menezes poderá contar com o retorno de Robinho. O jogador estava afastado por uma lesão na coxa esquerda. O atacante Rafael Sóbis, por sua vez, segue afastado. Ele sente dores musculares e vinha sendo poupado. O camisa 7 chegou, inclusive, ser utilizado no clássico, mas admitiu ser no sacrifício.

O zagueiro Léo também segue fora da equipe. Existia a expectativa de volta do zagueiro, no entanto, ele ainda sente dores musculares e ainda precisará de tempo para ficar longe da equipe. Ele e Sóbis ficaram na academia.

O atacante Judivan foi a boa novidade do dia. O jogador está totalmente liberado pelo departamento médico e participou normalmente das atividades com o restante do elenco. Os atletas da Raposa fizeram trabalhos físicos.

Nesta quinta-feira o time volta aos treinamentos. Na oportunidade, o técnico Mano Menezes começará a montar o time que vai enfrentar o Palmeiras, na segunda-feira, em São Paulo.