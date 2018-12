Cruzeiro finaliza negociação com Sóbis e parcela saída em 10 prestações

A parceria entre Rafael Sóbis e Cruzeiro chegou ao final. A confirmação foi dada pelo vice-presidente do Cruzeiro, Itair Machado, que revelou como a Raposa vai fazer para o atleta deixar a agremiação.

“A rescisão do Rafael Sobis está no jurídico. O Cruzeiro fechou com ele e vai pagar a rescisão em dez parcelas no próximo ano. Essa foi uma saída amigável. O Sobis foi um jogador muito importante ao Cruzeiro nos últimos anos, nos ajudou muito na conquista do bi da Copa do Brasil. Temos muito respeito por ele e foi uma saída boa para todos”, disse em entrevista ao site Superesportes.

A saída de Rafael Sóbis do Cruzeiro já tinha sido adiantada pela Gazeta Esportiva. A reportagem apurou que antes do término do Campeonato Brasileiro o atleta já trabalhava com a ideia de deixar a Raposa. Sua insatisfação é com a pouca participação em campo. Apesar disso, ele sempre foi tido como importante dentro do elenco.

Em 2018, Sóbis fez 40 jogos, com oito gols marcados. Na reta final do Brasileirão, o jogador ficou fora dos planos e, às vezes, nem relacionado era.

Fora do Cruzeiro, Sóbis tem algumas possibilidades. Com 33 anos, o atleta tem propostas do Goiás e Ceará. O Internacional também monitora a situação e pode contar novamente com seu ex-jogador.