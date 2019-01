Cruzeiro está próximo de anunciar Dodô como reforço para a ala

A diretoria do Cruzeiro deve anunciar em breve a contratação do lateral-esquerdo Dodô, que se destacou com a camisa do Santos na temporada 2018 e pertence ao Sampdoria.

A informação foi divulgada pelo jornalista Adroaldo Leal, da Rádio 98FM, e confirmada pela Gazeta Esportiva. Em reunião na tarde desta terça-feira, o Cruzeiro deverá anunciar o atleta até dezembro de 2019, por empréstimo. O passe do jogador chega fixado para compra ao término do contrato.

O Santos tentou bancar a permanência de Dodô, mas os altos salários, em torno de R$ 500 mil, inviabilizaram a sequência do ala na Vila Belmiro.

Dodô chega para brigar com Egídio pela posição na lateral-esquerda. O atual titular da Raposa não teve em 2018 um reserva que incomodasse e agora terá mais trabalho. Ambos porém, tem características diferentes.