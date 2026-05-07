Com um a menos, Cruzeiro empata contra a Católica e é vice-líder

Na noite desta quarta-feira, o Cruzeiro ficou no empate sem gols contra a Universidad Católica, na Claro Arena, em Santiago (CHI), pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

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Situação do grupo

Com o resultado, o Cruzeiro vai a sete pontos e ocupa a vice-liderança do Grupo D, com o mesmo número de pontos da Católica, mas atrás pelo critério do confronto direto. Fora da zona de classificação, está o Boca Juniors, em terceiro, com seis pontos. A lanterna é ocupada pelo Barcelona de Guayaquil, que tem três.

📋 Resumo do jogo

⚪🔵🔴 UNIVERSIDAD CATÓLICA 0 X 0 CRUZEIRO 🔵⚪

🏆 Competição: Copa Libertadores - Rodada 4 (Grupo D)

🏟️ Local: Claro Arena, Santiago (CHI)

📅 Data: 6 de maio de 2026 (quarta-feira)

⏰ Horário: 23h (de Brasília)

🟨 Cartões Amarelos: Justo Giani e Palavecino (Universidad Católica); Kaiki Bruno e Lucas Romero (Cruzeiro)

🟥 Cartões vermelhos: Kenny Arroyo (Cruzeiro)

Expulsão

🟥 Kenny Arroyo, aos 2’ do 2ºT (Cruzeiro)

Arbitragem

Árbitro : Andrés Rojas (COL)

Assistentes : Richard Ortíz (COL) e Cristian Aguirre (COL)

VAR : David Rodríguez (COL)

⚪🔵🔴 Universidad Católica 🔴🔵⚪

Bernedo; Arancibia, Ampuero, Juan Díaz, Mena (Jimmy Martínez); Jhojan Valencia, Zuqui (Medel), Cuevas; Montes (Palavecino), Zampedri e Giani

Técnico: Daniel Garnero

🔵⚪ Cruzeiro ⚪🔵

Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Kaiki Bruno; Lucas Romero (Kaique Kenji), Gerson, Matheus Pereira; Arroyo, Kaio Jorge e Christian (João Marcelo)

Técnico: Artur Jorge

Como foi o jogo

Aos 18 minutos de jogo, o Cruzeiro teve uma grande chance de abrir o placar com Kaio Jorge, que recebeu de Matheus Pereira na área, tirou do goleiro Bernedo, mas não conseguiu ajeitar o corpo para finalizar e acabou isolando, com o gol vazio.

Com apenas dois minutos do segundo tempo, Kenny Arroyo recebeu cartão vermelho direto por acertar uma solada em Zuqui, deixando o Cruzeiro com um a menos. Mesmo em desvantagem numérica, o time brasileiro foi capaz de sustentar o empate e garantir um ponto fora de casa.

Próximos jogos

⚪🔵🔴 Universidad Católica 🔴🔵⚪

⚔️ Jogo: Universidad Católica x Ñublense

🏆 Competição: Copa da Liga Chilena - Rodada 5 (Grupo B)

📅 Data: 10 de maio de 2026 (domingo)

⏰ Horário: 18h30 (de Brasília)

🏟️ Local: Claro Arena, Santiago (CHI)

🔵⚪ Cruzeiro ⚪🔵

⚔️ Jogo: Bahia x Cruzeiro

🏆 Competição: Brasileirão Série A - Rodada 15

📅 Data: 9 de maio de 2026 (sábado)

⏰ Horário: 21h (de Brasília)

🏟️ Local: Arena Fonte Nova, Salvador (BA)