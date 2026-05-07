Com um a menos, Cruzeiro empata contra a Católica e é vice-líder

Na noite desta quarta-feira, o Cruzeiro ficou no empate sem gols contra a Universidad Católica, na Claro Arena, em Santiago (CHI), pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.
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Situação do grupo
Com o resultado, o Cruzeiro vai a sete pontos e ocupa a vice-liderança do Grupo D, com o mesmo número de pontos da Católica, mas atrás pelo critério do confronto direto. Fora da zona de classificação, está o Boca Juniors, em terceiro, com seis pontos. A lanterna é ocupada pelo Barcelona de Guayaquil, que tem três.
📋 Resumo do jogo
⚪🔵🔴UNIVERSIDAD CATÓLICA 0 X 0 CRUZEIRO🔵⚪
🏆 Competição: Copa Libertadores - Rodada 4 (Grupo D)
🏟️ Local: Claro Arena, Santiago (CHI)
📅 Data: 6 de maio de 2026 (quarta-feira)
⏰ Horário: 23h (de Brasília)
🟨 Cartões Amarelos: Justo Giani e Palavecino (Universidad Católica); Kaiki Bruno e Lucas Romero (Cruzeiro)
🟥 Cartões vermelhos: Kenny Arroyo (Cruzeiro)
Expulsão
- 🟥 Kenny Arroyo, aos 2’ do 2ºT (Cruzeiro)
Arbitragem
- Árbitro: Andrés Rojas (COL)
- Assistentes: Richard Ortíz (COL) e Cristian Aguirre (COL)
- VAR: David Rodríguez (COL)
⚪🔵🔴Universidad Católica🔴🔵⚪
Bernedo; Arancibia, Ampuero, Juan Díaz, Mena (Jimmy Martínez); Jhojan Valencia, Zuqui (Medel), Cuevas; Montes (Palavecino), Zampedri e Giani
Técnico: Daniel Garnero
🔵⚪Cruzeiro⚪🔵
Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Kaiki Bruno; Lucas Romero (Kaique Kenji), Gerson, Matheus Pereira; Arroyo, Kaio Jorge e Christian (João Marcelo)
Técnico: Artur Jorge
Como foi o jogo
Aos 18 minutos de jogo, o Cruzeiro teve uma grande chance de abrir o placar com Kaio Jorge, que recebeu de Matheus Pereira na área, tirou do goleiro Bernedo, mas não conseguiu ajeitar o corpo para finalizar e acabou isolando, com o gol vazio.
Com apenas dois minutos do segundo tempo, Kenny Arroyo recebeu cartão vermelho direto por acertar uma solada em Zuqui, deixando o Cruzeiro com um a menos. Mesmo em desvantagem numérica, o time brasileiro foi capaz de sustentar o empate e garantir um ponto fora de casa.
Próximos jogos
⚪🔵🔴Universidad Católica🔴🔵⚪
⚔️ Jogo: Universidad Católica x Ñublense
🏆 Competição: Copa da Liga Chilena - Rodada 5 (Grupo B)
📅 Data: 10 de maio de 2026 (domingo)
⏰ Horário: 18h30 (de Brasília)
🏟️ Local: Claro Arena, Santiago (CHI)
🔵⚪Cruzeiro⚪🔵
⚔️ Jogo: Bahia x Cruzeiro
🏆 Competição: Brasileirão Série A - Rodada 15
📅 Data: 9 de maio de 2026 (sábado)
⏰ Horário: 21h (de Brasília)
🏟️ Local: Arena Fonte Nova, Salvador (BA)