Cruzeiro e São Paulo trocam documentos e Raniel pode ser anunciando ainda nesta quinta-feira

O atacante Raniel está próximo de ser anunciado como novo reforço do São Paulo para o restante da temporada. As agremiações mineira e paulista já trocam documentos para o martelo ser batido o quanto antes.

A reportagem da Gazeta Esportiva recebeu uma mensagem no fim da noite dessa quarta-feira confirmando que o desfecho da negociação está muito próximo de ocorrer.

Segundo o texto, inclusive, o médico da Raposa, Sérgio Campolina, já enviou documentos para o Núcleo de Reabilitação Esportiva Fisioterápica e Fisiológica (Reffis), do Tricolor com informações importantes sobre o atleta.

Os últimos detalhes – quase protocolares – são resolvidos para o atleta ser anunciado nesta quinta-feira ou, no máximo, na sexta.

O São Paulo vai pagar ao Cruzeiro em torno de 3 milhões de euros (cerca de R$ 13 milhões), por 50% do passe do atleta. A Raposa ainda vai manter uma parte para lucrar caso ocorra uma futura negociação. O dinheiro será importante para o time mineiro que precisa pagar sua alta folha de pagamento e vive momento financeiro conturbado.

Embora não fosse titular, Raniel era utilizado com frequência por Mano Menezes e foi peça importante no título da Copa do Brasil 2018, com entradas importantes no segundo tempo, como por exemplo nas partidas contra Athletico e Santos, ambas fora de Belo Horizonte.

Em 2019, Raniel fez 11 jogos e somente três gols. Em todo período que vestiu as cores azuis, o jovem acumulou 89 partidas com 16 tentos anotados.