Conmebol pune Cruzeiro e Boca por atitudes de torcedores na Libertadores; veja detalhes

A Conmebol anunciou sanções ao Cruzeiro e ao Boca Juniors por episódios de discriminação registrados durante o confronto entre as equipes no Mineirão, válido pela terceira rodada da Libertadores. As duas equipes terão de desembolsar 100 mil dólares (cerca de R$ 500 mil) cada.

O clube argentino foi penalizado após um torcedor do Boca fazer um gesto de cunho racista direcionado aos cruzeirenses nas arquibancadas. O homem fez sinais relacionados à cor da pele e acabou sendo levado à delegacia pela polícia local.

Já o Cruzeiro recebeu punição em razão da atitude de um torcedor que provocou os argentinos exibindo uma nota de dois reais durante a partida, no Mineirão.

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp

A entidade sul-americana ainda aplicou outras multas ao time celeste por atraso no retorno ao gramado, lançamento de objetos no campo e uso de sinalizadores no confronto diante do Boca Juniors.

Além da punição financeira, o Boca foi obrigado a promover campanhas educativas contra discriminação em suas redes sociais e também antes e durante os jogos da Libertadores, assim como o Cruzeiro. O clube argentino ainda recebeu uma multa extra de 5 mil dólares (aproximadamente R$ 25 mil) por infrações adicionais.

Situação do Grupo D

O Cruzeiro é o segundo colocado do grupo, com oito pontos - dois a menos que a líder Universidad Católica. Por sua vez, o Boca Juniors aparece logo atrás, no terceiro lugar, com sete. O único que não pode se classificar é o Barcelona de Guayaquil, na lanterna com apenas três pontos.