Cruzeiro consulta Hernanes, oferece maior salário, mas “preferência” é do São Paulo

O Cruzeiro procurou os empresários do volante Hernanes em busca de contratar o atleta para a temporada 2019. O primeiro contato foi feito antes do término do Campeonato Brasileiro e, agora, novamente. A reportagem da Gazeta Esportiva apurou, no entanto, que o jogador dá preferência ao São Paulo.

O Cruzeiro sonhava em ter um jogador de meio campo com boa chegada na área adversária e finalização. O nome de Hernanes, portando, era a melhor alternativa. Todavia, os planos celestes foram frustrados.

O jogador deu preferência para o São Paulo, por sua história com o clube e desejo de retornar. A reportagem apurou que o Cruzeiro, inclusive, ofereceu salário maior, mas o Tricolor ainda ganha a atenção especial do jogador.

Com as fortes especulações envolvendo o meia Thiago Neves, a Raposa voltou a procurar Hernanes. A diretoria do Cruzeiro considera o jogador o substituto ideal caso Neves deixe a agremiação, mas a situação é muito difícil.

Hernanes atualmente está no Hebei Fortune. Em 2017 foi emprestado ao São Paulo durante o Campeonato Brasileiro e seu futebol chamou atenção.