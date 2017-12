Cruzeiro confirma contratação de seis jogadores, entre eles Edilson e Bruno Silva

O Cruzeiro anunciou, na noite dessa sexta-feira, por meio de seu novo presidente, Wagner Pires de Sá, a contratação de seis novos jogadores para o seu elenco.

Algo que chamou atenção no anuncio foi de dois nomes: Bruno Silva, atualmente no Botafogo, e Edílson, do Grêmio. Ambos ainda não tiveram suas negociações fechadas com seus clubes e não foram confirmados oficialmente.

O caso de Bruno Silva se arrasta há mais tempo. O Cruzeiro busca tratos com o Botafogo, mas a todo momento uma nova dificuldade aparece pelo volante de 31 anos. Atualmente, o que emperra o desfecho da negociação é a forma de pagamento e a data que ele será feito.

No caso de Edilson, a negociação também acontece. O Cruzeiro ofereceu ao Grêmio, em informação informada pela Gazeta Esportiva nessa sexta-feira, o atacante Sassá. O nome agradou o Tricolor Gaúcho. A Raposa ainda terá que enviar uma compensação financeira para o clube do Sul.

Os outros jogadores que serão apresentados no mesmo dia serão: Egídio, Fred, Marcelo Hermes e David. Os jogadores serão mostrados para a imprensa no dia 6 de janeiro. Segundo o presidente do Cruzeiro, a “apresentação 6 a 1”, em uma clara provocação ao Atlético-MG, maior rival que levou a goleada no Campeonato Brasileiro de 2011.

O interessante é que o presente de aniversário, neste caso, será atrasado aos cruzeirenses, já que quatro dias antes a instituição faz mais um ano de vida.