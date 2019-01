Cruzeiro coloca preço e pede 10 milhões de euros por 25% de Arrascaeta

Fora as acusações e ameaças, situações que provavelmente terão fim na justiça, o Cruzeiro colocou preço para Arrascaeta partir de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro e, finalmente, vestir a camisa do Flamengo.

A primeira imposição do clube celeste é que o atleta se reapresente com o restante do elenco. O jogador não foi a Toca da Raposa II nessa quinta-feira, quando todo o grupo retornou, tampouco apareceu no centro de treinamentos nesta sexta-feira. A situação causa irritação da cúpula celeste que colocou o setor jurídico para trabalhar na multa que o jogador sofrerá.

Mas o clube azul colocou preço. Se a primeira proposta do Flamengo por Arrascaeta é de 6 milhões de euros (R$ 25 milhões) – para a Raposa, a agremiação mineira quer 4 milhões de euros a mais, portanto, se chegar 10 milhões de euros limpos pelos 25% que o clube tem de Arrascaeta o Rubro-Negro leva.

A proposta do Flamengo é exatamente de 10 milhões de euros. No entanto, pela fatia que inclui ainda o Supermercados BH, que tem outros 25% do atleta, e é parceiro do Cruzeiro na contratação.

Vale ressaltar que a multa rescisória para tirar Arrascaeta do Cruzeiro é 80 milhões de euros (R$ 330 milhões), segundo Itair Machado.