Com um a mais, Cruzeiro vence o Boca e lidera grupo na Libertadores

Na noite desta terça-feira, o Cruzeiro venceu o Boca Juniors por 1 a 0, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, no Mineirão.

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Situação da tabela

Com o resultado, o Cruzeiro chega a seis pontos e lidera o Grupo D da competição, com a mesma quantidade de pontos do Boca, mas à frente pelo critério do confronto direto. O time mineiro ainda pode ser ultrapassado nesta rodada, caso a Universidad Católica vença o Barcelona de Guayaquil em partida que acontece nesta quarta, às 21h (de Brasília), no Equador.

📋 Resumo do jogo

🔵⚪ CRUZEIRO 1 X 0 BOCA JUNIORS 🔵🟡

🏆 Competição: Copa Libertadores - Rodada 3 (Grupo D)

🏟️ Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)

📅 Data: 28 de abril de 2026 (terça-feira)

⏰ Horário: 21h30 (de Brasília)

🟨 Cartões Amarelos: Kaio Jorge, Fagner e Gerson (Cruzeiro); Paredes, Bareiro, Blanco e Ayrton Costa (Boca Juniors)

🟥 Cartões vermelhos: Bareiro (Boca Juniors)

Gols

⚽ Neyser Villarreal, aos 37' do 1ºT (Cruzeiro)

Expulsão

🟥 Adam Bareiro, aos 45 do 1ºT (Boca Juniors)

Arbitragem

Árbitro: Esteban Ostojich (URU)

🔵⚪ Cruzeiro ⚪🔵

Otávio; Fagner (Kauã Moraes), Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Kaiki Bruno; Lucas Romero (Neyser Villarreal), Gerson, Christian, Matheus Pereira; Arroyo (Bruno Rodrigues) e Kaio Jorge (Matheus Henrique)

Técnico: Artur Jorge

🔵🟡 Boca Juniors 🟡🔵

Brey; Weigandt, Di Lollo, Ayrton Costa, Blanco; Paredes, Ascacíbar, Delgado, Aranda (Figal); Merentiel (Zeballos) e Bareiro

Técnico: Claudio Úbeda

Como foi o jogo

O primeiro tempo foi muito brigado, marcado por muitas faltas e cartões para ambas as equipes. Aos 45 minutos, Adam Bareiro recebeu o segundo cartão amarelo por acertar a mão no rosto de Christian e deixou o Boca com um a menos.

Na segunda etapa, o Cruzeiro chegou a levar perigo com Kenny Arroyo, que teve espaço aos 27 e chutou de fora da área. A batida de longe surpreendeu o goleiro Leandro Brey e passou ao lado do gol adversário. Aos 37, Kaio Jorge recebeu na área e passou para Neyserr Villarreal marcar o gol da vitória cruzeirense.

Próximos jogos

🔵⚪ Cruzeiro ⚪🔵

⚔️ Jogo: Cruzeiro x Atlético-MG

🏆 Competição: Brasileirão Série A - Rodada 14

📅 Data: 2 de maio de 2026 (sábado)

⏰ Horário: 21h (de Brasília)

🏟️ Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)

🔵🟡 Boca Juniors 🟡🔵

⚔️ Jogo: Central Córdoba x Boca Juniors

🏆 Competição: Campeonato Argentino - Rodada 16 (Apertura)

📅 Data: 2 de maio de 2026 (sábado)

⏰ Horário: 16h15 (de Brasília)

🏟️ Local: Estádio Alfredo Terrera, Santiago del Estero (ARG)