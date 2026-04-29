Com um a mais, Cruzeiro vence o Boca e lidera grupo na Libertadores

Na noite desta terça-feira, o Cruzeiro venceu o Boca Juniors por 1 a 0, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, no Mineirão.
Veja também:
Todas as notícias da Gazeta Esportiva
Canal da Gazeta Esportiva no YouTube
Siga a Gazeta Esportiva no Instagram
Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp
Situação da tabela
Com o resultado, o Cruzeiro chega a seis pontos e lidera o Grupo D da competição, com a mesma quantidade de pontos do Boca, mas à frente pelo critério do confronto direto. O time mineiro ainda pode ser ultrapassado nesta rodada, caso a Universidad Católica vença o Barcelona de Guayaquil em partida que acontece nesta quarta, às 21h (de Brasília), no Equador.
📋 Resumo do jogo
🔵⚪CRUZEIRO 1 X 0 BOCA JUNIORS🔵🟡
🏆 Competição: Copa Libertadores - Rodada 3 (Grupo D)
🏟️ Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)
📅 Data: 28 de abril de 2026 (terça-feira)
⏰ Horário: 21h30 (de Brasília)
🟨 Cartões Amarelos: Kaio Jorge, Fagner e Gerson (Cruzeiro); Paredes, Bareiro, Blanco e Ayrton Costa (Boca Juniors)
🟥 Cartões vermelhos: Bareiro (Boca Juniors)
Gols
- ⚽ Neyser Villarreal, aos 37' do 1ºT (Cruzeiro)
Expulsão
- 🟥 Adam Bareiro, aos 45 do 1ºT (Boca Juniors)
Arbitragem
- Árbitro: Esteban Ostojich (URU)
🔵⚪Cruzeiro⚪🔵
Otávio; Fagner (Kauã Moraes), Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Kaiki Bruno; Lucas Romero (Neyser Villarreal), Gerson, Christian, Matheus Pereira; Arroyo (Bruno Rodrigues) e Kaio Jorge (Matheus Henrique)
Técnico: Artur Jorge
🔵🟡Boca Juniors🟡🔵
Brey; Weigandt, Di Lollo, Ayrton Costa, Blanco; Paredes, Ascacíbar, Delgado, Aranda (Figal); Merentiel (Zeballos) e Bareiro
Técnico: Claudio Úbeda
Como foi o jogo
O primeiro tempo foi muito brigado, marcado por muitas faltas e cartões para ambas as equipes. Aos 45 minutos, Adam Bareiro recebeu o segundo cartão amarelo por acertar a mão no rosto de Christian e deixou o Boca com um a menos.
Na segunda etapa, o Cruzeiro chegou a levar perigo com Kenny Arroyo, que teve espaço aos 27 e chutou de fora da área. A batida de longe surpreendeu o goleiro Leandro Brey e passou ao lado do gol adversário. Aos 37, Kaio Jorge recebeu na área e passou para Neyserr Villarreal marcar o gol da vitória cruzeirense.
Próximos jogos
🔵⚪Cruzeiro⚪🔵
⚔️ Jogo: Cruzeiro x Atlético-MG
🏆 Competição: Brasileirão Série A - Rodada 14
📅 Data: 2 de maio de 2026 (sábado)
⏰ Horário: 21h (de Brasília)
🏟️ Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)
🔵🟡Boca Juniors🟡🔵
⚔️ Jogo: Central Córdoba x Boca Juniors
🏆 Competição: Campeonato Argentino - Rodada 16 (Apertura)
📅 Data: 2 de maio de 2026 (sábado)
⏰ Horário: 16h15 (de Brasília)
🏟️ Local: Estádio Alfredo Terrera, Santiago del Estero (ARG)