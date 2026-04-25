Cruzeiro bate o Remo no Pará e vence a terceira seguida no Brasileiro

Na noite deste sábado, o Cruzeiro bateu o Remo por 1 a 0, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Mangueirão. Com o gol marcado por Arroyo, a Raposa conseguiu vencer a terceira seguida na competição.
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Situação da tabela
Com o resultado, o Cruzeiro chega a 16 pontos e vai à 12ª posição. Já o Remo segue com oito pontos e é o 19º.
📋 Resumo do jogo
🔵🔵REMO 0 X 1 CRUZEIRO🔵⚪
🏆 Competição: Brasileirão Série A - Rodada 13
🏟️ Local: Mangueirão, Belém (PA)
📅 Data: 25 de abril de 2026 (sábado)
⏰ Horário: 18h30 (de Brasília)
🟨 Cartões Amarelos: Arroyo (Cruzeiro), Zé Ricardo (Remo), Matheus Cunha (Cruzeiro) e Kauã Moraes (Cruzeiro).
🟥 Cartões vermelhos: Nenhum
Gols
- ⚽ Arroyo, aos 34' do 1ºT (Cruzeiro)
Arbitragem
- Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)
- Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Brigida Cirilo Ferreira (AL)
- VAR: Daniel Nobre Bins (RS)
🔵🔵Remo🔵🔵
Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Tchamba e Mayk; Patrick, Zé Welison (Leonel Picco) e Zé Ricardo (Jáderson); Yago Pikachu (Diego Hernández), Gabriel Poveda (Alef Manga) e Jajá (João Pedro).
Técnico: Léo Condé
🔵⚪Cruzeiro⚪🔵
Matheus Cunha; Kauã Moraes, João Marcelo, Jonathan Jesus, Kaiki Bruno; Gerson, Lucas Romero e Bruno Rodrigues (Chico da Costa); Christian (Matheus Henrique), Kaio Jorge (Wanderson) e Arroyo (Sinisterra).
Técnico: Artur Jorge
Como foi o jogo
O gol da vitória cruzeirense aconteceu ainda no primeiro tempo, aos 33 minutos. Bruno Rodrigues tocou na direita para Arroyo, que arrancou na velocidade, cortou para o meio e chutou firme rasteiro para marcar. Na segunda etapa, o time da casa jogou melhor e teve uma grande chance com Jajá, que perdeu um gol embaixo da trave aos 28, mas não conseguiu igualar o placar.
Próximos jogos
🔵🔵Remo🔵🔵
⚔️ Jogo: Botafogo x Remo
🏆 Competição: Brasileirão - 14ª rodada
📅 Data: 02 de maio de 2026 (sábado)
⏰ Horário: 16h (de Brasília)
🏟️ Local: Estádio Nilton Santos
🔵⚪Cruzeiro⚪🔵
⚔️ Jogo: Cruzeiro x Boca Juniors
🏆 Competição: Copa Libertadores - 3ª rodada
📅 Data: 28 de abril de 2026 (terça-feira)
⏰ Horário: 21h30 (de Brasília)
🏟️ Local: Mineirão