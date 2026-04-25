Cruzeiro bate o Remo no Pará e vence a terceira seguida no Brasileiro

Na noite deste sábado, o Cruzeiro bateu o Remo por 1 a 0, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Mangueirão. Com o gol marcado por Arroyo, a Raposa conseguiu vencer a terceira seguida na competição.

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Situação da tabela

Com o resultado, o Cruzeiro chega a 16 pontos e vai à 12ª posição. Já o Remo segue com oito pontos e é o 19º.

📋 Resumo do jogo

🔵🔵 REMO 0 X 1 CRUZEIRO 🔵⚪

🏆 Competição: Brasileirão Série A - Rodada 13

🏟️ Local: Mangueirão, Belém (PA)

📅 Data: 25 de abril de 2026 (sábado)

⏰ Horário: 18h30 (de Brasília)

🟨 Cartões Amarelos: Arroyo (Cruzeiro), Zé Ricardo (Remo), Matheus Cunha (Cruzeiro) e Kauã Moraes (Cruzeiro).

🟥 Cartões vermelhos: Nenhum

Gols

⚽ Arroyo, aos 34' do 1ºT (Cruzeiro)

Arbitragem

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Brigida Cirilo Ferreira (AL)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

🔵🔵 Remo🔵 🔵

Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Tchamba e Mayk; Patrick, Zé Welison (Leonel Picco) e Zé Ricardo (Jáderson); Yago Pikachu (Diego Hernández), Gabriel Poveda (Alef Manga) e Jajá (João Pedro).

Técnico: Léo Condé

🔵⚪ Cruzeiro ⚪🔵

Matheus Cunha; Kauã Moraes, João Marcelo, Jonathan Jesus, Kaiki Bruno; Gerson, Lucas Romero e Bruno Rodrigues (Chico da Costa); Christian (Matheus Henrique), Kaio Jorge (Wanderson) e Arroyo (Sinisterra).

Técnico: Artur Jorge

Como foi o jogo

O gol da vitória cruzeirense aconteceu ainda no primeiro tempo, aos 33 minutos. Bruno Rodrigues tocou na direita para Arroyo, que arrancou na velocidade, cortou para o meio e chutou firme rasteiro para marcar. Na segunda etapa, o time da casa jogou melhor e teve uma grande chance com Jajá, que perdeu um gol embaixo da trave aos 28, mas não conseguiu igualar o placar.

Próximos jogos

🔵🔵 Remo🔵 🔵

⚔️ Jogo: Botafogo x Remo

🏆 Competição: Brasileirão - 14ª rodada

📅 Data: 02 de maio de 2026 (sábado)

⏰ Horário: 16h (de Brasília)

🏟️ Local: Estádio Nilton Santos

🔵⚪ Cruzeiro ⚪🔵

⚔️ Jogo: Cruzeiro x Boca Juniors

🏆 Competição: Copa Libertadores - 3ª rodada

📅 Data: 28 de abril de 2026 (terça-feira)

⏰ Horário: 21h30 (de Brasília)

🏟️ Local: Mineirão