Cruzeiro atinge marca negativa sob o comando de Artur Jorge

A derrota em casa do Cruzeiro para a Universidad Católica, por 2 a 1, na última quarta-feira, pela Libertadores, escancarou um problema crônico na temporada da equipe mineira: o sistema defensivo.

Mesmo com nomes de peso como o zagueiro Fabrício Bruno e o lateral Kaiki Bruno, ambos recentemente convocados para a Seleção Brasileira, a Raposa vem sofrendo com o ímpeto ofensivo de seus adversários e tendo dificuldades em não sofrer gols.

Em 2026, o time já sofreu 31 tentos em 24 jogos, marca que equivale a 60% dos gols sofridos pelo Cruzeiro durante toda a temporada de 2025 e acende um sinal de alerta na comissão técnica liderada por Artur Jorge. Os dados são do Sofascore.

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O técnico português assumiu a Raposa em março, após a conturbada saída de Tite, que registrou o pior início de Brasileirão da história do clube. Ele já comandou o elenco em cinco oportunidades, totalizando três vitórias e duas derrotas, sendo que, em seu primeiro revés, foi goleado pelo São Paulo por 4 a 1, no Morumbis.

Apesar do baixo desempenho defensivo, o torcedor do Cruzeiro pode se orgulhar do seu ataque. São 34 gols marcados no ano, tendo Kaio Jorge como o principal nome na referência ofensiva.

Renovação relâmpago

Mesmo com o pouco tempo de trabalho, o técnico Artur Jorge aparenta ter agradado internamente a diretoria cruzeirense. Na última segunda-feira, a equipe mineira anunciou o prolongamento do vínculo do técnico português até 2030, oficializando a intenção do presidente Pedro Lourenço de realizar um projeto a longo prazo com o treinador.

O último trabalho de Artur Jorge havia sido no Al-Rayyan, do Catar, e rumou ao Cruzeiro após o pagamento da multa rescisória no valor de R$ 5 milhões de reais. Em 2024, o técnico português comandou a temporada histórica do Botafogo que terminou com a conquista do Campeonato Brasileiro e da Libertadores daquele ano.

Situação no Campeonato Brasileiro

O Cruzeiro agora retoma suas atenções para o Brasileirão. A equipe mineira é a atual 17º colocada, com 10 pontos. No último confronto pela liga, o Cruzeiro venceu o RB Bragantino por 2 a 1.

Próximo jogo

Jogo: Cruzeiro x Grêmio

Competição: Campeonato Brasileiro (12ª rodada)

Data: 18 de abril de 2026 (sábado), às 20h30 (de Brasília)

Local: Estádio Mineirão, Belo Horizonte (MG)