Cruzeiro arrecada R$ 6 mi para contratações e Ricardo Goulart segue na mira

O Cruzeiro trata a situação como especulação. No entanto, nos bastidores, a Raposa se movimenta para repatriar o meia-atacante Ricardo Goulart, do Guangzhou Evergrande, da China.

O nome de Goulart está desde janeiro na pauta do Cruzeiro, porém, o alto valor é algo que atrapalha. Agora, segundo o vice-presidente da Raposa, Itair Machado, uma parte da alta pedida do clube chinês já está disponível.

“Sobre contratações, são vários empresários que estão ajudando. Nós acabamos de arrecadar agora seis milhões de reais, através de um trabalho que o Serginho (Sérgio Nonato, diretor geral) fez com alguns empresários para ajudar em contratações. Então, nós vamos usar agora ou em dezembro. Vai depender se o clube vai liberar o atleta (pretendido)”, destacou.

O Cruzeiro fez um plano de pagamento para arcar com a chegada de Goulart. Em 2018, o clube faria o pagamento de R$ 6 milhões e outras duas parcelas de 5 milhões de euros, uma em 2019 e outra em 2020. Os salários de Goulart poderiam chegar até R$ 1,6 milhão, dependendo das metas alcançadas. Vale lembrar que a Raposa vive problemas na Fifa por não cumprir com pagamentos de jogadores contratados, como Rafael Sóbis e Arrascaeta, por exemplo.

A contratação de Ricardo Goulart faz parte da promessa que o próprio Itair Machado fez se o Cruzeiro chegasse a 100 mil sócios. Vale ressaltar que o pedido não foi atendido, saindo de 32 mil para 54 mil. A expectativa, entretanto, é por trazer um grande nome.

Ricardo Goulart tem história com a camisa do Cruzeiro. Ele conquistou os campeonatos brasileiros de 2013 e 2014 com a camisa celeste. Vendido ao futebol chinês o jogador é destaque no campeonato local.