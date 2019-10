Cruzeiro anuncia saída de Itair Machado, volta de Zezé Perrella e eleição antecipada

Itair Machado não é mais o vice-diretor de futebol do Cruzeiro. O dirigente, que passou dois meses afastado do cargo pela Justiça entre julho e setembro, deixou o posto após reunião com mais de 100 conselheiros na tarde desta quinta-feira. Em seu lugar, o clube mineiro anunciou Zezé Perrella, que já viajará com o grupo para a partida do fim de semana contra a Chapecoense.

Além da troca, a diretoria também divulgou que tentará antecipar a eleição presidencial visando apaziguar o clima político interno. O presidente Wagner Pires de Sá buscará acordo com os vices-presidentes Herminio Lemos e Ronaldo Granata para trazer o pleito para janeiro de 2020. Com isso, as reuniões que poderiam afastar o mandatário no próximo dia 21 foram canceladas.

A saída de Itair vem na esteira do momento turbulento vivido pela administração do Cruzeiro, que está sendo investigada pela Polícia Civil por supostas transações irregulares e uso de empresas de fachada para ocultar crimes. Na última sexta-feira, o diretor-geral do clube Sérgio Nonato já havia renunciado.

Dentro de campo, a Raposa também vive fase difícil. A equipe está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, com 21 pontos somados na 18ª colocação, quatro a menos que o CSA, primeiro time fora da degola.